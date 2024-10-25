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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple вернулась на второе место в Китае, а Huawei нарастила выручку от смартфонов на 42%
Она уже близка к тому, чтобы обогнать Apple.

Образное выражение о том, что предрассветный час самый тёмный, характеризовало положение Apple на китайском рынке смартфонов во втором квартале, поскольку в тот период компания впервые за свою историю присутствия в регионе покинула первую пятёрку крупнейших игроков. По данным нового отчёта IDC, третий квартал текущего года ознаменовал собой реванш американского поставщика, поскольку дебют семейства iPhone 16 в конце сентября позволил Apple попасть сразу на второе место в пятёрке лидеров с долей рынка 15,6%. Парадокс ситуации заключается в том, что год назад доля Apple достигала 16,1%, а в натуральном выражении объёмы поставок смартфонов она даже сократила на 0,3%.

Источник изображения: IDC

По всей видимости, у ряда конкурентов на китайском рынке смартфонов дела в третьем квартале обстояли ещё хуже, поскольку Apple даже в условиях личной отрицательной динамики закрепилась на второй позиции. Huawei приближается к ней вплотную с 15,3% китайского рынка, причём эта местная компания свои поставки смартфонов в годовом сравнении увеличила на 42%, обойдя по темпам роста всех его участников. Имеющая общие с ней корни Honor не только сократила позиции с 19,4 до 14,6 %, но и уменьшила объёмы поставок на 22,5%.

Кстати, несмотря на увеличение общих объёмов продаж смартфонов в Китае по итогам третьего квартала на 3,2% до 68,8 млн штук, игроки за пределами первой пятёрки столкнулись с сокращением своей совокупной доли с 23,9 до 21,1 %, а также падением объёмов поставок на 9,2%.

#смартфоны #apple #аналитика #китай #huawei #iphone 16 #idc
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