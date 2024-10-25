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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Wolfspeed вслед за Intel передумала строить в Германии предприятие по выпуску чипов
TSMC пока держится.

Издание Financial Times со ссылкой на заявления представителей немецких властей и американской компании Wolfspeed сообщило, что последняя на неопределённое время приостанавливает реализацию проекта по строительству предприятия на территории Баварии, которое выпускало бы силовую электронику из карбида кремния для немецких автопроизводителей. Подобные чипы должны быть востребованы производителями электромобилей, но Wolfspeed пришла к выводу, что пока спрос не достиг того уровня, который позволил бы оправдать строительство нового предприятия в Германии за 3 млрд евро.

Источник изображения: Wolfspeed

До 515 млн евро субсидий могла бы получить Wolfspeed, если бы решилась начать строительство. Теперь она считает, что текущий уровень спроса можно покрыть производственными возможностями двух американских предприятий, которые могут выпускать чипы из карбида кремния для клиентов по всему миру. Виноват в таком решении не только более низкий спрос на электромобили. Дело в том, что автопроизводители не торопятся внедрять чипы из карбида кремния теми темпами, на которые рассчитывала Wolfspeed.

Оппоненты действующего правительства Олафа Шольца (Olaf Scholz) поспешили обвинить его провальную экономическую политику в отказе Intel и Wolfspeed от строительства предприятий по производству чипов в Германии. Впрочем, TSMC от своих соответствующих намерений в Дрездене не отказывается, и претендует покрыть до половины предполагаемых затрат в сумме 10 млрд евро за счёт субсидий.

#intel #полупроводники #tsmc #германия #субсидии #wolfspeed
Источник: ft.com
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