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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск обогатился на $26 млрд благодаря росту курса акций Tesla на 22%
Инвесторы опять поверили обещаниям главы компании.

Ресурс CNBC отмечает, что вчерашний квартальный отчёт Tesla воодушевил инвесторов прогнозом компании о возможности роста поставок электромобилей на 20 или 30 %, в результате чего акции выросли в цене на 22%. Глава компании Илон Маск (Elon Musk), который владеет 13% её акций, по итогу вчерашней торговой сессии условно стал на $26 млрд богаче.

Источник изображения: Getty Images

В принципе, располагая $269 млрд в разного рода активах (преимущественно акциях Tesla), Илон Маск и так был самым обеспеченным человеком в мире, но теперь его отделяют от приятеля и бывшего члена совета директоров Ларри Эллисона (Larry Ellison) более чем $50 млрд. Вчерашний рост курса акций Tesla стал для компании вторым по величине в истории её существования с момента выхода на публичный фондовый рынок в 2010 году.

#финансы #tesla #илон маск #акции
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