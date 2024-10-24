Они к тому же будут предлагаться в достойных ёмкостях с запасом хода до 400 км.

Старая шутка о том, что «если и брать Tesla, то только дизельную и на механике», похоже, начинает находить подтверждение в тенденциях развития китайского рынка машин с тяговыми электродвигателями. В последнее время подзаряжаемые от сети гибриды здесь продаются значительно лучше «чистокровных» электромобилей. Крупнейший производитель тяговых батарей, китайская компания CATL, если верить CnEVPost, готова следовать данным тенденциям рынка.

Источник изображения: CnEVPost

CATL представила тяговые батареи нового семейства Freevoy, которые ориентированы на использование в подзаряжаемых гибридов. Их применение позволит поднять уровень удобства эксплуатации до того, что присущ полноценным электромобилям. Например, ёмкости тяговой батареи такого типа может хватить на 400 км пути на чистой электротяге. Буквально, автовладелец сможет целую неделю пользоваться гибридом исключительно в электрическом варианте, по мнению производителя.

Зарядить такую батарею на 280 км запаса хода можно будет всего за 10 минут. Применение ячеек натрийионного и литийионного типа в составе одной батареи позволило CATL заметно повысить устойчивость аккумулятора к отрицательным температурам. В частности, уже при минус 20 градусов мороза разницы в остаточной ёмкости батареи по сравнению с плюсовыми температурами не будет заметно. Заряжать батарею можно будет при температурах до минус 30 градусов Цельсия без особой предварительной подготовки, а эксплуатировать при температурах до минус 40 градусов Цельсия. В среднем, при отрицательных температурах новая батарея будет демонстрировать на 5% больший запас хода, чем обычная. К 2025 году использовать батареи семейства Freevoy будут готовы около 30 гибридных моделей сразу нескольких китайских марок. Известные в России Li Auto (Lixiang), Geely (Zeekr), Chery, GAC, Voyah и Avatr оказались в их числе.