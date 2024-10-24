За шестнадцать лет своего существования.

В квартальной презентации Tesla было отмечено, что в третьем квартале компания выпустила (443 668) и отгрузила (439 975) рекордное количество электромобилей для данного периода года, а её руководитель Илон Маск (Elon Musk) даже выразил надежду, что по итогам всего текущего года ей удастся немного превысить прошлогодний уровень по количеству отгруженных машин (1,8 млн штук). То есть, в текущем квартале компания должна отправить клиентам более 500 000 машин, что будет не так просто сделать в текущих макроэкономических условиях. В ход наверняка пойдут скидки, поскольку снижающуюся норму прибыли компания компенсирует регуляторными кредитами, коих в прошлом квартале получила на почти рекордную сумму $739 млн.

Источник изображения: Tesla

Электромобили Tesla, согласно отчёту компании, достигли рекордно низкой себестоимости в $35 100 за машину. На этой неделе компании удалось выпустить свой 7-миллионный электромобиль. Примечательно, что первый миллион тираж электромобилей этой марки разменял только в начале текущего десятилетия, хотя компания существует около 16 лет. Получается, что за четыре неполных года Tesla смогла произвести около 6 млн электромобилей.

К слову, относительно молодая фабрика Tesla в Шанхае недавно выпустила свой 3-миллионный электромобиль, а также поставила на экспорт 1-миллионный. Это говорит о том, что сейчас компания до половины всех машин своей марки собирает в Китае. Четырёхмиллионный электромобиль Tesla выпустила в марте 2023 года, а 5-миллионный — в сентябре прошлого.