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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск заявил, что все электромобили Tesla должны стать автономными, поэтому создавать «клиентский» аналог Cybercab нет смысла
Руль и педали никому в будущем не потребуются.

До сих пор было принято считать, что на новой платформе для Cybercab компания Tesla сможет создать и доступный электромобиль с рулём и педалями за $25 000. Планы компании меняются довольно часто и не всегда публично, поэтому когда агентство Reuters сообщило от отказе Илона Маска (Elon Musk) от выпуска недорого электромобиля в пользу «роботакси», он просто опроверг эту информацию, не предложив взамен своё видение ситуации. После изучения стенограммы квартального отчётного мероприятия Tesla становится понятно, что идея выпуска недорогих электромобилей для водителей вообще чужда руководству Tesla.

Источник изображения: Tesla

По словам Илона Маска, всё в будущем станет электрическим и автономным. По этой причине создавать новую массовую модель, которая была бы не автономной, на его взгляд, просто глупо и не соответствует миссии Tesla. Он долго проводил аналогии с лошадьми, которые и в наши дни используются людьми для поездок, но уже не в столь массовых масштабах, как в позапрошлом веке. Машины с ДВС и органами управления останутся таким же пережитком прошлого, как убеждён Маск.

Более того, как добавил Маск, беспилотная машина за $25 000 будет безопаснее электромобиля с возможностью перехода от управления человеком к автоматическому. По этой причине Cybercab изначально создаётся без привычных органов управления в виде руля и педалей. Ранее руководство Tesla поясняло, что разработать полностью автоматическую машину проще и дешевле, чем создавать полуавтоматический вариант.

#tesla #электромобили tesla #автопилот #роботакси #cybercab #tesla cybercab
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Илон Маск теперь не уверен, что все выпущенные с 2016 года электромобили Tesla смогут обходиться без водителя
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