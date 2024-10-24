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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck только сейчас перестал быть убыточным в производстве
Точнее говоря, в третьем квартале.

Представители CNBC обратили внимание, что компания Tesla по итогам прошлого квартала впервые достигла положительной нормы прибыли при производстве электрических пикапов Cybertruck. Это значит, что вставшая на конвейер предприятия в Техасе в конце прошлого года модель только недавно перестала быть для производителя убыточной. Впрочем, ценовая политика Tesla в отношении Cybertruck явно этому способствовала, поскольку производитель до сих пор предлагает достаточно дорогие полноприводные модификации, а от обязательного набора опций на $20 000 потенциальные покупатели получили возможность отказаться только сейчас.

Источник изображения: Tesla

Неудивительно, что объёмы производства Cybertruck в третьем квартале последовательно увеличились, хотя Tesla и не уточняет, насколько. Зато это делают сторонние аналитики, которые предполагают, что в третьем квартале компания выпустила около 16 000 электрических пикапов. В официальной статистике Tesla они все попали в 26 128 выпущенных машин «прочих» относительно Model 3 и Model Y машин. Словом, если отделить пикапы от Model S и Model X, то получится, что за третий квартал две последние модели были выпущены в количестве чуть более 10 000 штук. По сути, они становятся всё более нишевыми, и перспективы их дальнейшей модернизации остаются весьма туманными.

#tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрические пикапы
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