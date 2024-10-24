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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск теперь не уверен, что все выпущенные с 2016 года электромобили Tesla смогут обходиться без водителя
Им для этого следовало бы заменить бортовую электронику.

На протяжении последних пяти лет, как напоминает Electrek, глава Tesla неустанно твердил, что полный автопилот будет доступен на всех электромобилях марки, выпущенных с осени 2016 года, к концу «следующего года». Один год сменял другой, но сроки реализации этого плана всегда смещались на следующий. Собственно, в текущем году ситуация не меняется, разве что у Илона Маска (Elon Musk) появились сомнения в том, что нужно адаптировать программное обеспечение нового поколения к бортовому оборудованию поколения HW3, которое ставилось на машины Tesla с 2016 года.

Источник изображения: Tesla

Актуальная версия аппаратного комплекса Tesla, отвечающего за автопилот, условно относится к четвёртому поколению. Она обладает не только более производительными нейронными процессорами, но и более совершенными камерами. Заменить бортовой компьютер HW3 на HW4 в текущей версии последнего невозможно, как признаёт руководство Tesla. В то же время, Маск не уверен, что нужно тратить силы на разработку полного автопилота для машин с оборудованием HW3. На аппаратуре следующего поколения такую функцию реализовать будет проще. По этой причине Tesla более не берётся гарантировать доступность полного автопилота для электромобилей с оборудованием HW3 только лишь за счёт обновления управляющего ПО.

По-видимому, как отмечает Маск, владельцам электромобилей с аппаратурой прежнего поколения придётся заменить её на более современную. Эти расходы Tesla даже готова взять на себя, но пока у неё нет бортовых компьютеров поколения HW4, которые совместимы с машинами, изначально ориентированными на HW3. Тем более, что автопилот Tesla всё сильнее зависит от данных с бортовых камер, а они у комплекса HW4 также значительно улучшились. Словом, пришлось бы менять и набор камер, а эта процедура куда более сложная, чем в случае с бортовым компьютером FSD.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #fsd #автопилот tesla
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