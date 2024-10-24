Им для этого следовало бы заменить бортовую электронику.

На протяжении последних пяти лет, как напоминает Electrek, глава Tesla неустанно твердил, что полный автопилот будет доступен на всех электромобилях марки, выпущенных с осени 2016 года, к концу «следующего года». Один год сменял другой, но сроки реализации этого плана всегда смещались на следующий. Собственно, в текущем году ситуация не меняется, разве что у Илона Маска (Elon Musk) появились сомнения в том, что нужно адаптировать программное обеспечение нового поколения к бортовому оборудованию поколения HW3, которое ставилось на машины Tesla с 2016 года.

Источник изображения: Tesla

Актуальная версия аппаратного комплекса Tesla, отвечающего за автопилот, условно относится к четвёртому поколению. Она обладает не только более производительными нейронными процессорами, но и более совершенными камерами. Заменить бортовой компьютер HW3 на HW4 в текущей версии последнего невозможно, как признаёт руководство Tesla. В то же время, Маск не уверен, что нужно тратить силы на разработку полного автопилота для машин с оборудованием HW3. На аппаратуре следующего поколения такую функцию реализовать будет проще. По этой причине Tesla более не берётся гарантировать доступность полного автопилота для электромобилей с оборудованием HW3 только лишь за счёт обновления управляющего ПО.

По-видимому, как отмечает Маск, владельцам электромобилей с аппаратурой прежнего поколения придётся заменить её на более современную. Эти расходы Tesla даже готова взять на себя, но пока у неё нет бортовых компьютеров поколения HW4, которые совместимы с машинами, изначально ориентированными на HW3. Тем более, что автопилот Tesla всё сильнее зависит от данных с бортовых камер, а они у комплекса HW4 также значительно улучшились. Словом, пришлось бы менять и набор камер, а эта процедура куда более сложная, чем в случае с бортовым компьютером FSD.