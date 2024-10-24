Они будут расходовать не более 12 кВт‧ч энергии на 100 км пути.

К очередной квартальной отчётной конференции компания Tesla обновила раздел сайта для инвесторов, в «шапке» главной страницы отобразив работающего за ноутбуком человекоподобного робота Optimus. Вопросам автоматизации вождения на мероприятии Илон Маск (Elon Musk) тоже уделял немало влияния, коснувшись и перспектив массового производства роботизированного такси Cybercab без руля и педалей, которое он собирается выпускать с 2026 года.

Источник изображения: Tesla

Во-первых, он подчеркнул, что модель Cybercab будет построена на той самой перспективной платформе с низкой себестоимостью и высокой экономичностью, которую Tesla давно разрабатывает. На преодоление 100 км пути Cybercab будет тратить чуть более 11 кВт‧ч электроэнергии, по меркам современных электромобилей это очень мало. Скорее всего, это позволит ограничить ёмкость тяговой батареи без особого ущерба для экономической эффективности работы такси. Тем более, что заряжаться оно будет на беспроводных площадках, не требуя вмешательства человека в этот процесс.

Внедрять беспилотный сервис такси Tesla начнёт ещё с использованием электромобилей существующего поколения. По крайней мере, в Калифорнии и Техасе он будет доступен уже в следующем году. Если регуляторы к тому времени разрешат Tesla обходиться без страхующих водителей, то их присутствие за рулём не потребуется. Пока они в таких случаях находятся в салоне электромобиля, причём сотрудники Tesla начнут испытывать сервис беспилотных такси уже в этом году, для этого разработано специальное приложение для их вызова. По мнению Маска, ко второму кварталу следующего года бортовая автоматика Tesla станет безопаснее среднестатистического водителя.