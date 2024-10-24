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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск в очередной раз напомнил, что хочет научить спорткар Roadster летать
И очередные «последние штрихи» к его дизайну продолжают добавляться.

Вполне предсказуемо, что на фоне состоявшейся только что квартальной отчётной конференции Tesla её глава Илон Маск (Elon Musk) стал одним из главных ньюсмейкеров в сфере высоких технологий и автомобильной промышленности. Ресурс Electrek в очередной раз озаботился судьбой «электромобильного долгостроя» этой марки в лице спорткара Tesla Roadster второго поколения, который номинально был анонсирован в 2017 году и должен был поступить в продажу в 2020 году. Компания даже набрала депозитов под его будущую поставку, и место в очереди из клиентов требовало от них предоплаты в размере от $50 000 до $250 000.

Источник изображения: Tesla

Летом этого года Маск заявил, что компания добавляет последние штрихи к дизайну Tesla Roadster, и в продажу машина поступит в 2025 году. На отчётной конференции глава Tesla просто отметил, что дизайн Roadster второго поколения всё ещё дорабатывается, и сам процесс доставляет сотрудникам компании немалое удовольствие. Он также поблагодарил всех, кто внёс за машину предоплату, но добавил, что прогресс с подготовкой к выводу Roadster второго поколения на рынок всё-таки наблюдается.

Самой интригующей формулировкой было упоминание Маском летающих машин. Он ранее, напомним, обещал, что Tesla Roadster второго поколения получит небольшие реактивные сопла, разработанные инженерами SpaceX, которые позволят спорткару не только получать дополнительное ускорение на прямой или острее заходить в вираж, но и перемещаться по воздуху в течение небольшого периода. На отчётной конференции на этой неделе Маск сослался на своего бывшего соратника по PayPal Питера Тиля (Peter Thiel), который сокрушается по поводу отсутствия в наступающем будущем летающих автомобилей. «Посмотрим», — дал очередную надежду любителям эксцентричных технических решений Илон Маск.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #tesla roadster #летающие электромобили
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