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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD Ryzen Z2 Extreme всё же получит 8 ядер Zen5(c) и 16 блоков RDNA3.5
Legion Go 2 и ему подобные на подходе.

Слухи о характеристиках процессора AMD Ryzen Z2 Extreme обновились. Инсайдер Golden Pig Upgrade, ранее сообщавший об отмене версии с 16 вычислительными блоками (CU), признал свою ошибку.

Оказалось, что предполагаемый вариант «Extreme X» на самом деле является моделью «Extreme». Это означает, что Ryzen Z2 Extreme всё же получит 16 CU на базе архитектуры RDNA 3.5, а не 12, как утверждалось ранее. Также инсайдер подтвердил информацию о восьми ядрах процессора. По его данным, APU будет включать 3 ядра Zen5 и 5 ядер Zen5c.

AMD уже использует гибридную архитектуру в линейке Ryzen Z. Например, Ryzen Z1 non-Extreme оснащён 2 ядрами Zen4 и 4 ядрами Zen4c. Однако графическая подсистема этого APU ограничена 4 CU. Похоже, AMD отказалась от идеи выпускать настолько слабые GPU. Компания, наоборот, планирует унифицировать линейку, предлагая схожие графические возможности в разных APU серии Z.

Ожидается, что AMD также выпустит два других APU Ryzen Z2: Z2 и Z2G. Оба получат до 8 ядер, но на более старых архитектурах (Zen4 и Zen3+), и до 12 CU на базе RDNA3 и RDNA2 соответственно.

Таким образом, если слухи верны, линейка Ryzen Z2 охватит три поколения интегрированной графики Radeon: 890M, 780M и 680M. Некоторые из них используют одинаковый корпус и сокет, что позволит легко заменять APU даже в недорогих портативных устройствах. В следующем году ожидается множество новых систем на базе Ryzen Z2. Однако разнообразие архитектур может запутать покупателей.

Для справки. Zen4c — это энергоэффективная версия процессорных ядер Zen4, разработанная AMD. Основные отличия Zen4c от Zen4:

  • Меньший размер кэша L3: Zen4c имеет меньший объем кэша третьего уровня (L3) по сравнению с Zen4. Это позволяет уменьшить размер кристалла и снизить энергопотребление.
  • Пониженные тактовые частоты: Zen4c работает на более низких тактовых частотах, чем Zen4, что также способствует снижению энергопотребления.
  • Оптимизация для энергоэффективности: Zen4c разработаны с акцентом на энергоэффективность, что делает их идеальными для использования в мобильных устройствах и ноутбуках с длительным временем автономной работы.
#amd #процессоры #ryzen #мобильные процессоры #amd zen4c
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