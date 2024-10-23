С многоядерным тестом всё не так успешно.

Snapdragon 8 Elite стал первым за долгое время чипом для смартфонов, обошедшим Apple в многоядерном тесте Geekbench 6. Этот факт сам по себе примечателен. Однако тот же бенчмарк выявил, что новейший процессор Qualcomm все еще уступает A18 Pro в энергоэффективности и одноядерной производительности.

Apple всегда лидировала в одноядерных тестах, и этот год не стал исключением. В испытаниях, проведенных YouTube-каналом Aifu Technology, A18 Pro набрал 3413 баллов при энергопотреблении 6,6 Вт. Референсный Snapdragon 8 Elite показал результат на 5,5% ниже – 3233 балла.

При этом Snapdragon 8 Elite потребляет немного больше энергии – 6,9 Вт. Оба чипа производятся TSMC по 3-нм техпроцессу (N3E), что объясняет схожее энергопотребление. Разница в 4,5% может быть погрешностью, и в коммерческих смартфонах Snapdragon 8 Elite, вероятно, достигнет уровня A18 Pro.

В референсной модели производительные ядра Snapdragon 8 Elite работают на максимальной частоте 4,32 ГГц, что естественно увеличивает энергопотребление. В предыдущих тестах, предположительно относящихся к Galaxy S25 Ultra, ядра Oryon работали на частоте 4,20 ГГц. Интересно будет посмотреть, как снижение частоты повлияет на энергоэффективность Snapdragon 8 Elite. Пока таких данных нет, но мы будем следить за обновлениями и оценим, улучшит ли снижение частоты соотношение «производительность/ватт» Snapdragon 8 Elite.