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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm рискует лишиться права разрабатывать процессоры с Arm-архитектурой
В течение восьми недель.

По всей видимости, недавний анонс процессоров Snapdragon 8 Elite, использующих архитектуру Oryon, корнями уходящую в разработки некогда независимой компании Nuvia, дополнительно раззадорил руководство британского холдинга Arm, в результате чего он пригрозил Qualcomm отзывом лицензии, дающей последней право разрабатывать процессоры с Arm-совместимой архитектурой. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Источник изображения: Qualcomm

Фактически, спор между Arm и Qualcomm тянется с 2022 года, компании подали встречные судебные иски, поскольку первая считает, что вторая использует разработки купленной в 2021 году компании Nuvia без надлежащего переоформления лицензионного контракта. Arm считает, что Qualcomm по этой причине не имеет права продавать процессоры, использующие разработанные Nuvia до перехода под контроль Qualcomm архитектурные решения.

Теперь у Qualcomm есть восемь недель на устранение этого нарушения, в противном случае ей придётся заключать с Arm отдельное лицензионное заключение на каждый новый продукт. В феврале 2023 года действие лицензий Nuvia было прекращено Arm, а потому новейшие процессоры Snapdragon с функцией локального ускорения ИИ, по сути, Qualcomm сейчас продаёт незаконно, если следовать логике британского холдинга.

#процессоры #qualcomm #arm #qualcomm snapdragon #лицензии #nuvia
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