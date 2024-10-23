Слухи о намерениях купить Intel компания не комментирует.

Агентство Bloomberg на этой неделе организовало технический саммит в Лондоне, и генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) принял в нём участие, прокомментировав перспективы дальнейшего развития рынка мобильных процессоров. По его словам, через пять лет все пользователи смартфонов обзаведутся устройствами, способными ускорять работу систем искусственного интеллекта за счёт локальных аппаратных ресурсов.

Источник изображения: Qualcomm

Основная проблема, которая препятствует распространению таких смартфонов на данном этапе, по словам главы Qualcomm — отсутствие достаточного количества сфер их применения. Как только экосистема мобильных приложений созреет, распространение смартфонов с поддержкой ИИ начнётся с высокой скоростью.

Генеральный директор Qualcomm уклонился от обсуждения слухов о намерении компании купить активы Intel, но подчеркнул, что этот разработчик процессоров вышел на рынок автомобильной электроники, ПК и промышленных компонентов, развивая бизнес естественным путём. Как считает руководство Qualcomm, компания обладает весьма конкурентными стратегическими планами развития. В этих формулировках прослеживается намёк на то, что и без покупки Intel компания рассчитывает на успех в новых для себя сегментах рынка.