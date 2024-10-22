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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава ASML убеждён, что США продолжат давить на партнёров в сфере экспорта оборудования для выпуска чипов в Китай
По идее, в конечном итоге что-нибудь у кого-нибудь должно треснуть.

Руководство ASML не боится высказываться на политические темы, и уже давно не скрывает, что американские ограничения на экспорт оборудования этой марки в Китай вредят не только бизнесу компании, но и экономике всего Евросоюза и Нидерландов в частности. Генеральный директор Кристоф Фуке (Christophe Fouquet), как сообщает Reuters, в интервью Bloomberg на этой неделе признался, что правительства ЕС и Нидерландов всё чаще задают себе вопрос: а чего больше в американских ограничениях — заботы о безопасности или торговой конкуренции?

Источник изображения: ASML

Кроме того, не все в Европе уверены, что предлагаемые американской стороной ограничения в отношении Китая работают на практике. Глава ASML выразил уверенность, что США продолжат вводить ограничения на торговлю оборудованием с Китаем. Уже второй квартал подряд китайские клиенты обеспечивают ASML почти половиной выручки, поэтому тема становится весьма болезненной для этого производителя литографических систем, применяемых при производстве полупроводниковых компонентов. В следующем году преимущественно из-за санкций доля выручки ASML от поставок продукции в Китай начнёт приближаться к «историческим» 20%. Если учесть, что Intel и Samsung откладывают введение в строй своих новых предприятий, а потому не закупают оборудование ASML в желаемых количествах, то на выручке компании все эти тенденции сказываются очень пагубным образом.

#китай #полупроводники #литографическое производство #санкции #asml #нидерланды
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Блейд
12:38
Вот уже даже жалею. Наслушался этих тупых ротаротов и купил себе омуде 3D кэшем. И теперь не могу просто в.игры играть, лагает жутко. Надо было intel покупать и проблем не знать.
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Зю
12:37
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Блейд
12:35
Возьми даже вот этого друга с 3050. Отличный процессор, фреймрейт ровненький. Что ещё надо для игр. А нам Лиза су начала в глаза с этими райзенами вот теперь мы и мучаемся
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:34
ну дело твое,кто кого заставляетю.купишь керогазик который деграднет
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:33
Ну может быть на простых процессорах и нет такого, но он с 3D кэшем оказывается есть. Следующий процессор будет на intel, хватит с меня омуте
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Windmark
12:33
Еблан ты , у меня нвидия 😂
Разбираем популярное у геймеров заблуждение: “Игровая индустрия умирает и современные игры ужасны”
Nvidia&Intel Hater
12:33
это изза рук как клешни.че ты там намастурбечил никто не знает.у меня все норма и даже не 3d.так что кривую сборку свою на амд вину не переноси
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:32
Я тебе как обладатель омутни говорю, я даже в atomic hard перестал играть невозможно всё лагает. Бывает даже на секунду зависает игра. Это из-за процессора амудне. На интеле бы такого не было
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:31
вот не вижу такой проблемы.где ты ее массовость увидел а.вот что кипятильники выходят интуля из строя -то есть.А в общем ,судя по тому как ты умудрялся плату ставить без стоек в корпус то вопросы поче...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:31
Так это массовая проблема, не только ведь у меня.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
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