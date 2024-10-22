По идее, в конечном итоге что-нибудь у кого-нибудь должно треснуть.

Руководство ASML не боится высказываться на политические темы, и уже давно не скрывает, что американские ограничения на экспорт оборудования этой марки в Китай вредят не только бизнесу компании, но и экономике всего Евросоюза и Нидерландов в частности. Генеральный директор Кристоф Фуке (Christophe Fouquet), как сообщает Reuters, в интервью Bloomberg на этой неделе признался, что правительства ЕС и Нидерландов всё чаще задают себе вопрос: а чего больше в американских ограничениях — заботы о безопасности или торговой конкуренции?

Источник изображения: ASML

Кроме того, не все в Европе уверены, что предлагаемые американской стороной ограничения в отношении Китая работают на практике. Глава ASML выразил уверенность, что США продолжат вводить ограничения на торговлю оборудованием с Китаем. Уже второй квартал подряд китайские клиенты обеспечивают ASML почти половиной выручки, поэтому тема становится весьма болезненной для этого производителя литографических систем, применяемых при производстве полупроводниковых компонентов. В следующем году преимущественно из-за санкций доля выручки ASML от поставок продукции в Китай начнёт приближаться к «историческим» 20%. Если учесть, что Intel и Samsung откладывают введение в строй своих новых предприятий, а потому не закупают оборудование ASML в желаемых количествах, то на выручке компании все эти тенденции сказываются очень пагубным образом.