Тема искусственного интеллекта на этот сегмент рынка пока влияет незначительно.

Аналитики Susquehanna обратили внимание на неравномерность восстановления спроса на полупроводниковые компоненты в зависимости от сегмента рынка. В частности, по их мнению, сегмент промышленной автоматизации и автомобильной электроники до сих по демонстрирует низкий спрос из-за накопившихся запасов готовой продукции. Спрос на электромобили оказался ниже ожидаемого, ситуацию усугубили инфляционное давление и макроэкономические трудности.

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В сегменте компонентов для систем искусственного интеллекта наблюдается закономерный подъём, если говорить о серверной части рынка, а вот в потребительском секторе соответствующие чипы пока не нашли большого распространения. Соответственно, как ожидают аналитики, объёмы выпуска ноутбуков по итогам текущего года вырастут на скромные 2,7%. Спрос на модели ноутбуков с возможностью локального ускорения связанных с ИИ вычислений пока не так высок, как надеялись некоторые участники рынка.