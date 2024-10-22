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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Капитализация NVIDIA впервые превысила $3,5 трлн
При этом она пока остаётся второй по величине компанией мира.

Непосредственно финансовый отчёт NVIDIA за третий фискальный квартал будет опубликован в середине ноября, а потому динамика котировок акций компании пока определяется отчётностью других компаний, которые с ней так или иначе связаны. Как отмечает Barron’s, вчерашний рост курса акций NVIDIA на 4,14% до $143,17 за штуку фактически позволил капитализации компании впервые в её истории преодолеть планку в $3,5 трлн. До капитализации Apple её теперь рукой подать, поскольку она оценивается в $3,59 трлн. Кстати, Apple планку в $3,5 трлн преодолела не так давно, в июле текущего года.

Источник изображения: NVIDIA

Вообще, подняться так высоко с точки зрения капитализации до сих пор удавалось только двум указанным выше компаниям. Не исключено, что NVIDIA вернёт себе утраченное в июне звание самой крупной компании по величине капитализации в мире, поскольку в ближайшие дни будут выступать с квартальной отчётностью многие из её крупных клиентов. В позапрошлом квартале Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) и Meta Platforms формировали более 40% выручки NVIDIA. По некоторым оценкам, эти компании в третьем квартале увеличили совокупные капитальные расходы на 56% в годовом сравнении до $60 млрд. Значительная часть этих денег должна была осесть на счетах NVIDIA.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #акции
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Nvidia&Intel Hater
12:29
нет никаких фризов и уж 3d имеет интелы по полной.впрочем эти керогазы вообще нахер не нужны теперь.
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Блейд
12:28
Скорее всего у AMD архитектура плохаю в процессорах поэтому фризы
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:28
руки у тебя из зада.вот и вся причина.хотя какие руки,клешни.Ни у кого фризов нет ,а у ослоебыча вдруг фризы.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:27
Да вообще AMD - Это говно, у меня такие фризы надо было intel покупать. Теперь я эту ошибку не повторю. Процессор intel видеокарта NVIDIA
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:26
мозг себе купи мастурбек,и тебе говорили что нехер брать 5700x3d с низкой частотой.Но ты же туп как пробка
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:25
Кстати да бывают фризы и прямо такие неплохие, скорее всего продам этот 3D говно и куплю интел.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:23
Салам алейкум. Вот думаю припить или не припить.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:22
самое смешное как я над тобой клоуном прикалывался.когда выдавал картинки с xess ультра и dlss ультра с 4060 и ты конч не мог определить где какая.причем xess было с 6600.так что не зная что там 3080 ...
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