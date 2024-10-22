При этом она пока остаётся второй по величине компанией мира.

Непосредственно финансовый отчёт NVIDIA за третий фискальный квартал будет опубликован в середине ноября, а потому динамика котировок акций компании пока определяется отчётностью других компаний, которые с ней так или иначе связаны. Как отмечает Barron’s, вчерашний рост курса акций NVIDIA на 4,14% до $143,17 за штуку фактически позволил капитализации компании впервые в её истории преодолеть планку в $3,5 трлн. До капитализации Apple её теперь рукой подать, поскольку она оценивается в $3,59 трлн. Кстати, Apple планку в $3,5 трлн преодолела не так давно, в июле текущего года.

Источник изображения: NVIDIA

Вообще, подняться так высоко с точки зрения капитализации до сих пор удавалось только двум указанным выше компаниям. Не исключено, что NVIDIA вернёт себе утраченное в июне звание самой крупной компании по величине капитализации в мире, поскольку в ближайшие дни будут выступать с квартальной отчётностью многие из её крупных клиентов. В позапрошлом квартале Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) и Meta Platforms формировали более 40% выручки NVIDIA. По некоторым оценкам, эти компании в третьем квартале увеличили совокупные капитальные расходы на 56% в годовом сравнении до $60 млрд. Значительная часть этих денег должна была осесть на счетах NVIDIA.