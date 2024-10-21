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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Sonos задумалась о новых наушниках после провала Ace
Там и ценник «космос», и другие нюансы есть.

Компания Sonos может выпустить более дорогие наушники после неудачного запуска модели Ace. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Производитель рассчитывал продать около миллиона наушников Ace, но продажи оказались значительно ниже ожидаемых. На сегодняшний день продано лишь около 200 тысяч устройств.

Причин несколько: высокая цена ($450), проблемы с приложением для управления наушниками, которое должно было стать важной частью новой экосистемы Sonos, а также общий спад на рынке. Недавнее обновление приложения Sonos, призванное поддержать запуск новых продуктов, таких как Ace, столкнулось с техническими проблемами и негативно сказалось на продажах. Несмотря на неудачи, Sonos не намерена уходить с рынка наушников. Компания рассматривает несколько вариантов дальнейших действий.

Один из них — снизить цену на Ace на $50 и одновременно выпустить новую, более дорогую модель под кодовым названием Roundhouse, которая будет стоить $450. Некоторые сотрудники Sonos сомневаются в успехе такого плана. Тем не менее, компания признаёт, что сталкивается с трудностями в продвижении Ace.

Помимо наушников, Sonos недавно выпустила два новых продукта: саундбар Arc Ultra и сабвуфер Sub. Эти новинки были частью плана развития компании, о котором Гурман сообщал ранее. Он также отметил, что большинство других продуктов из этого плана, включая телевизионную приставку, всё ещё должны выйти на рынок, хотя и с задержкой.

Удастся ли Sonos вернуть доверие покупателей, покажет время. Компании стоит внимательнее относиться к ценообразованию и убедиться, что её продукты предлагают потребителям реальную ценность.

#наушники #sonos #sonos ace
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