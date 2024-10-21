Модуль основной камеры получился интересным.

Хотя в начале октября OnePlus 13 не вызывал особого ажиотажа, в последние недели ситуация изменилась. Многочисленные утечки подогрели интерес к смартфону накануне его скорого анонса. Компания OnePlus официально подтвердила дату презентации — 31 октября. Мероприятие пройдёт в Китае, а мировая премьера состоится позднее.

Тизерное видео, опубликованное OnePlus, не только подтверждает дату анонса, но и раскрывает дизайн новинки. OnePlus 13 во многом напоминает прошлогодний OnePlus 12, но есть и ряд отличий. Изменилось крепление задних камер, края корпуса стали более чёткими, а задняя панель теперь может быть выполнена из текстурированного стекла или искусственной кожи. Ожидается, что смартфон будет доступен в белом, чёрном и тёмно-синем цветах.

По предварительной информации, OnePlus 13 получит следующие характеристики:

6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3168 x 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит;

процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 или Snapdragon 8 Elite;

до 24 Гбайт оперативной и до 1 Тбайт встроенной памяти;

аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт;

тройная основная камера с датчиками по 50 Мп каждый;

фронтальная камера на 50 Мп.

OnePlus 13, скорее всего, будет стоить дороже своего предшественника. Это и неудивительно, учитывая существенные улучшения в характеристиках.

Некоторые эксперты не исключают, что OnePlus 13 может появиться в продаже на западных рынках, включая США, Европу и Индию, ещё до конца года. Учитывая, что OnePlus 12 дебютировал в Китае в декабре 2023 года, а уже в следующем месяце стал доступен по всему миру, релиз OnePlus 13 в конце ноября или начале декабря выглядит вполне вероятным.