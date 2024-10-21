Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Тизер OnePlus 13 раскрыл дизайн топового смартфона и дату его выхода
Модуль основной камеры получился интересным.

Хотя в начале октября OnePlus 13 не вызывал особого ажиотажа, в последние недели ситуация изменилась. Многочисленные утечки подогрели интерес к смартфону накануне его скорого анонса. Компания OnePlus официально подтвердила дату презентации — 31 октября. Мероприятие пройдёт в Китае, а мировая премьера состоится позднее.

Тизерное видео, опубликованное OnePlus, не только подтверждает дату анонса, но и раскрывает дизайн новинки. OnePlus 13 во многом напоминает прошлогодний OnePlus 12, но есть и ряд отличий. Изменилось крепление задних камер, края корпуса стали более чёткими, а задняя панель теперь может быть выполнена из текстурированного стекла или искусственной кожи. Ожидается, что смартфон будет доступен в белом, чёрном и тёмно-синем цветах.

По предварительной информации, OnePlus 13 получит следующие характеристики:

  • 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3168 x 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит;
  • процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 или Snapdragon 8 Elite;
  • до 24 Гбайт оперативной и до 1 Тбайт встроенной памяти;
  • аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт;
  • тройная основная камера с датчиками по 50 Мп каждый;
  • фронтальная камера на 50 Мп.

OnePlus 13, скорее всего, будет стоить дороже своего предшественника. Это и неудивительно, учитывая существенные улучшения в характеристиках.

Некоторые эксперты не исключают, что OnePlus 13 может появиться в продаже на западных рынках, включая США, Европу и Индию, ещё до конца года. Учитывая, что OnePlus 12 дебютировал в Китае в декабре 2023 года, а уже в следующем месяце стал доступен по всему миру, релиз OnePlus 13 в конце ноября или начале декабря выглядит вполне вероятным.

#смартфоны #oneplus #oneplus 13
+
Написать комментарий (0)
Семейство Apple iPhone 16 в Китае продаётся лучше предшественников
Сроки ожидания заказанных iPhone 16 в среднем заметно ниже, чем в случае с iPhone 15 год назад
Samsung может использовать Exynos 2500 в Galaxy S25 и S25 Plus, оставив топовый Snapdragon 8 Gen 4 для флагмана Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
Самые ожидаемые игры 2025 года
4
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
2
О полезных и необычных сервисах для геймеров, которые были закрыты
2
Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" вошли в топ-5 танков 2024 года по версии журнала The National Interest
26
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
33
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
38
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
+
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
13
Британские военные самолеты будут оснащены новейшей лазерной системой защиты
4

Сейчас обсуждают

Bamboliny
14:58
Все верно, либо исключать очень новые игры, либо тестами показать, насколько ушел прогресс в играх и насколько сложно с новыми справляться древнему железу. Вообще, зачем проводится тестирование столь ...
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
Dimkovski
14:57
Говнище то какое ты собрал. GTA VI весь мир ждёт, остальное всё шляпа
Самые ожидаемые игры 2025 года
Валерий Белевцев
14:55
вкус пельменей, где мой лям???
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
Вячеслав Пахотин
14:54
Твоё очко стоит 5$
Активно реализуется строительство футуристического здания New Murabba в столице Саудовской Аравии
Genry
14:52
<<Для боевых лазеров нужно небольшие АЭС на борту иметь с соответствующей мощностью.>> Какая корова над твоим мозгом пролетела! Авиационные двигатели имеют мощность в десятки мегаватт. Проблема прим...
Британские военные самолеты будут оснащены новейшей лазерной системой защиты
Джон Коннор
14:52
как ни странно, но экраны дешевле для производителя и проще в логистике. Не нужно изготавливать стрелки, циферблаты, приводы стрелок, платы, стекло приборки, кнопки. Ставишь один экран средненького ка...
На российском рынке представлен Chery Arrizo 8, призванный заменить Toyota Camry
Жора Петросян
14:43
Ув. редакторы, когда меняете оригинал, сверяйтесь с источником- на 10:45 в видео-цитирую-- частота ЦП не превысит 400 мегагертц, при температуре ЦП выше 10 С -- не 100 С, там даже написано в кадре... ...
В процессорах Arrow Lake возможности разгона могут быть заблокированы
Павел Дергунов
14:41
Любителям покупать б/у понравится.
Блогер купил с майнинг-фермы 10 штук GeForce GTX 1070 суммарно за $100 и 9 из них оказались рабочими
Dimkovski
14:40
Неужели не 4060 ? Свершилось чудо
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)
Александр Мухин
14:39
Чушь, никто не обещал, что видеокарты вдруг подешевеют. Полупроводники подошли к своему пределу, и для освоения каждого следующего техпроцесса требуется все больше ресурсов, а значит и цена чипов буде...
NVIDIA DLSS vs AMD FSR vs Sony PSSR – что лучше и какие перспективы ждут игры следующего поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем