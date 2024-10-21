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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Liebherr запускает испытания фронтального погрузчика, работающего на водороде
Они продлятся два года.

Использование водорода в качестве энергоносителя не сводится к одним только системам на топливных ячейках, но и двигателям внутреннего сгорания, которые были адаптированы к переходу с бензина, природного газа или дизельного топлива. По крайней мере, как отмечает Electrek, производитель строительной техники Liebherr совместно с австрийской строительной компанией STRABAG будет в течение двух лет тестировать фронтальный погрузчик L 566 H, адаптированный к работе на водородном топливе.

Источник изображения: Electrek

Речь как раз идёт об адаптации ДВС машины к работе на водороде вместо дизельного топлива. Компания Toyota в своё время приложила немало усилий к продвижению идеи о переходе на использование ДВС в комбинации с водородным топливом. Это не только позволит повысить экологичность машин с соответствующим типом силовой установки, но и сохранит производство ДВС и комплектующих к ним. В случае с погрузчиком Liebherr речь идёт о снижении выбросов углекислого газа на 100 000 тонн в год, что эквивалентно отказу от сжигания 37 500 литров дизельного топлива за указанный период.

Перевести подобную тяжёлую технику на электротягу затруднительно, поскольку она должна обладать достаточно высокой мощностью и не быть перегруженной аккумуляторами, но при этом иметь возможность безостановочно работать на протяжении как минимум одной смены. В основном при электрификации строительной техники предусматривается подвод питания по специальному довольно толстому кабелю, который мешает в работе. Адаптация ДВС к потреблению водорода в этом смысле является альтернативой, но вряд ли в экономическом смысле, поскольку водородное топливо всё ещё весьма дорого для массового применения.

#водород #двс #водородный двс #строительная техника #liebherr
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