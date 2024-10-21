Высокие пошлины и слабый спрос на продукцию мешают их освоению.

Широкая известность марки Li Auto (Lixiang) на территории РФ обусловлена активностью участников рынка параллельного импорта, ибо собственные усилия китайского автопроизводителя по освоению зарубежных рынков до сих пор не достигали значимого уровня. Как поясняет CnEVPost со ссылкой на LatePost, руководство Li Auto пересмотрело стратегию выхода на рынки за пределами Китая. Прежний план подразумевал, что в четвёртом квартале текущего года компания начнёт поставки моделей Li 9 и Li 7 на рынки стран Ближнего Востока, а также в Серверную Африку.

Источник изображения: Li Auto

Статистика показывает, что до 90% рынка люксовых автомобилей приходится на США и страны Западной Европы, но Li Auto закрепиться на них в текущих условиях будет крайне сложно, поскольку и США, и Евросоюз вводят повышенные пошлины на ввоз китайских электромобилей. В линейке Li Auto «чистокровным» электромобилем является лишь минивэн Mega, а все остальные кроссоверы используют принцип последовательного гибрида для передачи крутящего момента на колёса. Возможно, законодательство отдельных стран может приравнивать их к электромобилям при определении величины таможенной пошлины.

Собственно, даже рынок стран Ближнего Востока оказался более сложным, чем рассчитывало руководство Li Auto изначально. В этом регионе гибриды и электромобили не столь популярны, считающиеся передовиком электрификации ОАЭ могут похвастать их долей на рынке не более 3%. В феврале Li Auto заявила о своих намерениях начать организацию торгово-сервисной сети в странах Средней Азии и Ближнего Востока. Компания хотела бы самостоятельно заниматься реализацией и обслуживанием своей продукции на тех рынках, где она присутствует официально.

В то же время, конкуренция на внутреннем рынке Китая растёт, и компании требуются дополнительные ресурсы, а потому распылять их на экспортное направление Li Auto сейчас не считает рациональным. Автопроизводитель хотел бы лучше адаптировать свои машины к рынкам других регионов, причём переводом бортовой системы на английский язык дело не ограничивалось бы. Модели для экспорта должны более точно соответствовать предпочтением зарубежной публики как по интерьеру, так и в техническом плане. В частности, из-за строгих ограничений на максимальную скорость в Китае последовательные гибриды Li Auto устроены так, что при движении по трассе на скоростях свыше 150 км/ч не только быстро высаживают батарею, но и демонстрируют повышенный расход топлива. Адаптация для экспортных рынков могла бы предусмотреть устранение такого недостатка в глазах зарубежных любителей быстрой езды.

Кстати, существование параллельного экспорта не является для руководства Li Auto секретом, и компания вполне довольна такой схемой поставок своих машин за пределы Китая. С учётом не самых понятных перспектив продукции марки за пределами Китая, на данном этапе тратить ресурсы на прямое освоение зарубежных рынков не имеет большого смысла.