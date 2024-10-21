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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Индия ограничит импорт ноутбуков, планшетов и ПК с января следующего года
Вторая попытка принудить участников рынка к локализации производства.

Стимулирование локального производства смартфонов при помощи заградительных пошлин в Индии сработало, поэтому местные власти рассчитывают повторить этот опыт в сегменте планшетов, настольных ПК и ноутбуков. Как сообщает Reuters, с января следующего года будут введены ограничения на импорт перечисленных категорий электронных устройств.

Источник изображения: Lenovo

Подобные ограничения должны были вступить в силу ещё в прошлом году, но тогда их внедрение было остановлено под натиском западных компаний и американских властей. Правительство Индии считает, что отсрочка была достаточно продолжительной, чтобы заинтересованные производители подготовились к локализации выпуска ноутбуков, планшетов и настольных ПК. После повторных консультаций с участниками рынка в течение ближайших недель власти Индии могут немного сдвинуть сроки вступления в силу новых ограничений на импорт электроники, если это потребуется.

Попутно разрабатывается новая система контроля за импортом электроники, которая подразумевает, что компаниям потребуется предварительно оформлять разрешения на ввоз продукции. К ней будут предъявляться определённые требования по качеству, поскольку тем самым власти Индии хотят оградить внутренний рынок от изделий сомнительного качества. Ограничения на импорт будут устанавливаться, исходя из способности индийских предприятий покрыть спрос на внутреннем рынке. Acer, HP Inc., Dell и Lenovo уже выразили желание расширить производство ПК на территории Индии.

#планшетный компьютер #ноутбуки #индия #локализация производства
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