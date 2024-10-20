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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC уверена, что власти Тайваня смогут обеспечить её энергией, землёй и водой
Даже если для этого придётся подключаться к атомной электростанции.

Один из участников квартальной отчётной конференции TSMC поинтересовался у руководства компании, не рассматривает ли оно возможность использования атомной электростанции на Тайване для покрытия собственных потребностей в сфере энергоснабжения. Уклонившись от прямого ответа, генеральный директор и председатель совета директоров TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) дал понять, что власти острова готовы сделать всё необходимое для обеспечения компании необходимыми энергетическими, водными и земельными ресурсами. Пока он не готов комментировать вопрос подключения предприятий TSMC к АЭС, но такая возможность рассматривается наряду с использованием источников возобновляемой энергии.

Источник изображения: TSMC

Попутно глава TSMC признался, что за последние несколько лет тарифы на электроэнергию на Тайване для этой компании увеличились в два раза. Они выросли на 15% в 2022 году, прибавили 17% в 2023 году, а в текущем поднимались уже дважды: сперва на 25%, а потом ещё на 14% в этом месяце. В следующем году, как ожидает руководство TSMC, расходы компании на оплату электроэнергии на Тайване будут выше, чем в прочих регионах присутствия её предприятий. В сочетании с инфляционным давлением это окажет негативное влияние на норму прибыли компании в размере одного процентного пункта.

#литографическое производство #tsmc #тайвань #атомная электростанция
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