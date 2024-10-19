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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Snapdragon 8 Gen 4 обошёл Dimensity 9400 в AnTuTu
Флагманский чипсет Qualcomm стал самым быстрым в бенчмарке AnTuTu, опередив Dimensity 9400 и значительно превзойдя A18 Pro.

Компания Qualcomm еще не анонсировала Snapdragon 8 Gen 4, но, вероятно, Dimensity 9400 составит ему серьёзную конкуренцию. Ранее сообщалось, что флагманский чипсет MediaTek первым среди мобильных процессоров преодолел отметку в 3 миллиона баллов в AnTuTu, став самым быстрым в этом бенчмарке.

Однако, согласно последней утечке, Snapdragon 8 Gen 4 не только стал вторым чипсетом, преодолевшим рубеж в 3 миллиона баллов, но и обошёл своего ближайшего конкурента, а также оставил далеко позади A18 Pro.

Утечка результатов тестирования появилась благодаря сотрудничеству Smartprix и инсайдера OnLeaks. В ней Snapdragon 8 Gen 4 фигурирует под названием Snapdragon 8 Elite. Realme GT 7 Pro, один из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 4, набрал в AnTuTu 3 025 991 балл. Dimensity 9400, протестированный в Vivo X200 Pro, показал немного меньший результат — 3 007 853 балла. Таким образом, Snapdragon 8 Gen 4 стал победителем с заметным отрывом.

A18 Pro, установленный в iPhone 16 Pro Max, показал значительно более низкий результат — 1 651 728 баллов. Однако стоит отметить, что AnTuTu по некоторым причинам отдаёт предпочтение чипсетам Android, поэтому для получения полной картины производительности необходимо провести тестирование в других бенчмарках.

На изображении с результатами тестирования не представлены отдельные показатели по тестам, поэтому сложно сделать выводы о том, в каких именно областях Snapdragon 8 Gen 4 показал наибольшее преимущество. В случае с Dimensity 9400 тест GPU составил 44% от общего результата, что свидетельствует о значительном улучшении графического процессора ARM Immortalis-G925. Официальный анонс Snapdragon 8 Gen 4 состоится в ближайшие дни. После этого, вероятно, появится множество результатов тестирования в различных бенчмарках, включая AnTuTu.

Стоит отметить, что флагманский чипсет Qualcomm также показал наилучший результат в многоядерном тесте Geekbench 6. OnePlus 13 набрал в нем более 10 000 баллов.

#процессоры #snapdragon 8 gen 4 #dimensity 9400
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