Чиплеты не смогли ограничить интерес разработчиков к новым литографическим нормам.

В этом месяце сама по себе квартальная отчётность TSMC стала источником важных для всей полупроводниковой отрасли новостей, но это не значит, что стенограмме отчётного мероприятия этой компании не нужно было уделять дополнительное внимание. Погрузившись в её изучение, мы обнаружили высказывание главы компании Си-Си Вэя (C.C. Wei) по поводу способности перехода к использованию чиплетов негативно повлиять на спрос в сегменте 2-нм технологии.

Источник изображения: TSMC

Логика представителя Goldman Sachs, который задал соответствующий вопрос, была проста. Поскольку переход к использованию многокристальной компоновки снижает потребность в производстве крупных кристаллов по дорогой 2-нм технологии, то и объёмы выпуска профильной продукции должны сократиться.

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй признал, что клиенты из числа разработчиков высокопроизводительных решений действительно активно переходят на использование чиплетов, но в целом на спросе на 2-нм изделия это негативно не скажется. Фактически, как пояснил глава компании, спрос на 2-нм чипы оказался выше, чем на 3-нм, и заметно превзошёл ожидания TSMC. Компании придётся выделить под выпуск 2-нм продукции больше линий, чем в случае с 3-нм изделиями. Более того, следующий техпроцесс A16 также весьма востребован разработчиками серверных чипов, используемых в системах искусственного интеллекта. По этой причине TSMC придётся выпускать много как 2-нм чипов, так и изделий, производимых по технологии A16.