Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Семейство Apple iPhone 16 в Китае продаётся лучше предшественников
На целых 20% в среднем, а у старших моделей показатель достигает 44%.

По данным Counterpoint Research, на которые ссылается Reuters, первые три недели продаж нового семейства iPhone 16 в Китае были более успешными, чем для предшествующего поколения смартфонов Apple. По крайней мере, семейству iPhone 16 удалось привлечь на 20% больше покупателей, чем предшествующему поколению смартфонов Apple на аналогичном этапе жизненного цикла.

Источник изображения: Apple

К слову, старшие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в Китае продаются на 44% лучше, чем прошлогодние флагманы Apple. Зато если рассматривать динамику продаж iPhone всех поколений, то она за первые три недели с момента анонса iPhone 16 ухудшилась на 2%, поскольку модели предыдущих поколений закономерно стали продаваться хуже, а конкуренция с китайскими производителями возросла.

#смартфоны #apple #аналитика #китай #iphone 16 #counterpoint research
+
Написать комментарий (0)
MacBook Pro на базе M4 и обновлённый Mac mini могут быть анонсированы до конца октября
Аналитики Goldman Sachs ожидают, что спрос на процессоры Intel в следующем году будет восстанавливаться медленно
За пару лет NVIDIA способна заработать $200 млрд свободных средств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Steam не способен сделать Linux игровым
98
"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
15
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
119
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
33
Зачем в СССР пытались сделать танк на ракетной тяге и что получилось из этих экспериментов
3
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
59
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
31
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
23
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
22

Сейчас обсуждают

Чatо -- Боt
12:31
Владимир Зеленский просит «все страны» готовить бригады , которые заменят украинскую армию на поле боя. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. «Наш посыл вс...
Появились кадры, как ВСУ пешком покидают Курскую область
dimkahon
12:30
Посоны, не слушайте никаво. Берите нвидию, она фсе тащит, а амд тормозят и греюца.
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
Чatо -- Боt
12:27
Трусикер, так что, когда придут тебя забривать во всуки, ты вместо себя ТЦКашникам сдашь мамку или свою Оксанку?
Появились кадры, как ВСУ пешком покидают Курскую область
San Sanich
12:21
Игра в целом нормальная, прошëл за 15 часов. Тут как ни странно есть напротив, есть развитие персонажа. Просто его вам преподносят правильно. Многие не замечают, но Владик в начале говорит: "Всегда го...
Обзор игры Vladik Brutal
・ ・
12:21
60 фпс на монике 144гц+ выглядят отвратительно и совершенно неиграбельно
Мод Essentials для ремейка Silent Hill 2 повышает производительность на 31%
RangerXP
12:20
Просто отправляйте все посылками на Солнце - там сгорит любой мусор.
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
Сергей Анатолич
12:19
Короче техника вывезенная из Афганистана закончилась и $300 млрд украденных у России к концу подходят. Вот и вся политика войны.
InfoBRICS: Германия и США лишат Киев финансовой помощи уже в следующем году
Сергей Анатолич
12:14
Я чо то не сомниваюсь, что и прибалтика с польшей поддержат этот план. Эти страны, а так же дания, норвегия ни каких ракет не производят и разрешить их запускать не могут. А принятие в нато, ну когда ...
Норвегия и Дания поддержали план победы Зеленского
Александр Топоров
12:10
Как человек, который привык брать железо по минимальной цене за максимальные качество/производительность, не могу с вами не согласиться. 775, ам2+, ам3, ам3+, 1151, ам4 - это все сокеты мной перепробо...
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
Александр Топоров
12:03
Самое смешное, что как увидел msi a pro, то читал по диагонали. Ибо это даже не смешно: в отзывах в самом ДНС массово описаны случаи брака. Моё вам почтение за то, что ввязались в эту авантюру.
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем