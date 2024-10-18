На целых 20% в среднем, а у старших моделей показатель достигает 44%.

По данным Counterpoint Research, на которые ссылается Reuters, первые три недели продаж нового семейства iPhone 16 в Китае были более успешными, чем для предшествующего поколения смартфонов Apple. По крайней мере, семейству iPhone 16 удалось привлечь на 20% больше покупателей, чем предшествующему поколению смартфонов Apple на аналогичном этапе жизненного цикла.

Источник изображения: Apple

К слову, старшие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в Китае продаются на 44% лучше, чем прошлогодние флагманы Apple. Зато если рассматривать динамику продаж iPhone всех поколений, то она за первые три недели с момента анонса iPhone 16 ухудшилась на 2%, поскольку модели предыдущих поколений закономерно стали продаваться хуже, а конкуренция с китайскими производителями возросла.