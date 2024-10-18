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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung не торопится оснащать оборудованием своё новое предприятие в Техасе
ASML теперь будет искать для своей продукции новых покупателей.

Агентство Reuters выяснило, что компания Samsung Electronics отказывается от закупки оборудования для выпуска чипов на своём строящемся предприятии в штате Техас. По крайней мере, можно говорить о задержке с поставкой оборудования ASML, включая используемое в рамках EUV-литографии, хотя некоторые прочие поставщики вынуждены были отозвать своих специалистов из Техаса, которые уже были готовы приступить к монтажу и наладке закупаемого Samsung оборудования на новом предприятии.

Источник изображения: Samsung Electronics

Непосредственно помещения нового предприятия будут готовы к установке оборудования лишь в начале следующего года, но осведомлённые источники утверждают, что Samsung не готова торопиться с этой фазой реализации проекта, поскольку у компании банально нет достаточного количества клиентов и заказов, которые можно было бы здесь выполнять. Первоначально Samsung хотела запустить новое предприятие в Тейлоре в текущем году, но весной решила задержать пуск до 2026 года, использовав полученное дополнительное время для подготовки к выпуску чипов по более совершенной технологии. Представители Samsung эти слухи комментировать Reuters не стали, но заявили, что отзыв специалистов является обычной процедурой, связанной с ротацией персонала.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #asml #техас
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