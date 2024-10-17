Поставщики компонентов для Apple уже приготовились.

В начале недели Apple неожиданно представила iPad mini 7. Устройство получило заметный прирост производительности, но дизайн остался прежним. Этот запуск наводит на мысль, что компания может выпустить и новые компьютеры Mac, включая MacBook Pro на M4, посредством пресс-релиза, а не на специальном мероприятии.

По данным DigiTimes, поставщики Apple готовятся к выпуску новых MacBook Pro с процессором M4 уже в октябре, а не в ноябре, как предполагалось ранее. Об этом свидетельствуют сентябрьские отчёты о доходах таких производителей компонентов, как Jarllytec и Shin Zu Shing. Ранее Марк Гурман из Bloomberg прогнозировал релиз iPad mini 7 и новых Mac на 1 ноября, но часть прогноза, касающаяся планшета, не подтвердилась.

Ожидается обновление 14- и 16-дюймовых MacBook Pro до чипа M4, а также выход нового 24-дюймового iMac, который давно нуждается в апгрейде. Эти устройства могут быть анонсированы через пресс-релиз, так как их дизайн, скорее всего, не изменится. Однако Mac mini должен получить более компактный корпус, и для демонстрации этих изменений Apple может провести отдельное мероприятие.

В сети уже появлялись видео с распаковкой M4 MacBook Pro от российского блогера, подтверждающее, что дизайн останется прежним, а изменения коснутся только производительности. Базовая модель, вероятно, будет выпускаться в цвете «космический чёрный», который ранее был доступен только для более дорогих конфигураций.