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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
MacBook Pro на базе M4 и обновлённый Mac mini могут быть анонсированы до конца октября
Поставщики компонентов для Apple уже приготовились.

В начале недели Apple неожиданно представила iPad mini 7. Устройство получило заметный прирост производительности, но дизайн остался прежним. Этот запуск наводит на мысль, что компания может выпустить и новые компьютеры Mac, включая MacBook Pro на M4, посредством пресс-релиза, а не на специальном мероприятии.

По данным DigiTimes, поставщики Apple готовятся к выпуску новых MacBook Pro с процессором M4 уже в октябре, а не в ноябре, как предполагалось ранее. Об этом свидетельствуют сентябрьские отчёты о доходах таких производителей компонентов, как Jarllytec и Shin Zu Shing. Ранее Марк Гурман из Bloomberg прогнозировал релиз iPad mini 7 и новых Mac на 1 ноября, но часть прогноза, касающаяся планшета, не подтвердилась.

Ожидается обновление 14- и 16-дюймовых MacBook Pro до чипа M4, а также выход нового 24-дюймового iMac, который давно нуждается в апгрейде. Эти устройства могут быть анонсированы через пресс-релиз, так как их дизайн, скорее всего, не изменится. Однако Mac mini должен получить более компактный корпус, и для демонстрации этих изменений Apple может провести отдельное мероприятие.

В сети уже появлялись видео с распаковкой M4 MacBook Pro от российского блогера, подтверждающее, что дизайн останется прежним, а изменения коснутся только производительности. Базовая модель, вероятно, будет выпускаться в цвете «космический чёрный», который ранее был доступен только для более дорогих конфигураций.

#apple #слухи #macbook pro #m4 #mac mini m4
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