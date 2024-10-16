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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla будет предлагать электрические грузовики Semi по всему миру
По крайней мере, в Германии будет налажено их производство.

Вряд ли можно считать, что презентация роботизированных такси и «маршрутки» в окружении человекоподобных роботов Tesla на прошлой неделе сильно приблизила все эти виды новой продукции к этапу массового производства, но руководитель компании хотя бы получил формальный предлог переключиться на другие направления деятельности. По крайней мере, как отмечает Electrek, Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе сопроводил появление электрического грузовика Tesla Semi на предприятии компании в Берлине обещанием наладить их поставки по всему миру.

Источник изображения: Electrek

Если говорить о более реальной перспективе, то со следующего года в штате Невада должно быть построено выделенное предприятие для крупносерийной сборки Tesla Semi для североамериканского рынка. Ранее в этом году Маск заявил, что грузовики будут собираться и на предприятии в Германии, причём в сентябре компания уже показала прототип грузовой машины, адаптированной под европейские требования в сфере безопасности транспортных средств. Соответственно, демонстрация Tesla Semi непосредственно в месте будущего производства европейской версии дополнительно доказывает серьёзность соответствующих намерений компании.

#tesla #tesla semi #электрические грузовики
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