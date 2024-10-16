Стопроцентной готовности она достигнет в следующем году.

По замыслу консорциума японских компаний, основавших Rapidus в 2022 году, к 2027 году она должна начать массовый выпуск 2-нм чипов на территории Японии. В рамках подготовки к достижению этой цели, по данным тайваньских СМИ, в сентябре текущего года была достигнута 50-процентная готовность опытной линии, которая в следующем году начнёт экспериментальный выпуск 2-нм чипов.

Источник изображения: Rapidus

С декабря этого года Rapidus начнёт получать основную часть литографического оборудования, которое в дальнейшем пригодится для массового выпуска 2-нм чипов с использованием EUV-излучения. Как отмечается, совокупный экономический эффект для острова Хоккайдо от появления на нём предприятия Rapidus и сопутствующих объектов достигнет $120 млрд. Только на строительстве предприятия будут задействованы 4000 рабочих, им и будущим сотрудникам Rapidus потребуются жильё и места общественного питания, которые уже начали появляться в этом районе Японии. Впрочем, имеются и проблемы с финансированием проекта, поскольку из необходимых $33 млрд за счёт субсидий и кредитов будут покрыты не более $10 млрд, а оставшиеся средства компании без кредитной истории нужно будет каким-то образом привлекать на рынке.