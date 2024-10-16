В этой истории не поставлена точка.

В дальнейшей судьбе корпорации Intel, по данным Bloomberg, всё не так однозначно. Американский разработчик процессоров Qualcomm не простился с идеей покупки Intel, а просто решил отложить дальнейшее изучение такой возможности до периода после президентских выборов в США, которые пройдут в начале следующего месяца. Для потенциального покупателя политическая конъюнктура имеет значение, поскольку новая администрация президента может демонстрировать другой подход к вопросам антимонопольного регулирования, а также взаимоотношений с Китаем.

Источник изображения: Qualcomm

Фактически, Qualcomm придётся ждать до января, когда вступил в должность вновь избранный президент США, прежде чем определятся дальнейшие шаги по обсуждению вероятной сделки с Intel. Китай в этом контексте замешан тоже преимущественно с точки зрения антимонопольного регулирования, ведь для обеих компаний он является крупным рынком сбыта, и власти КНР могут воспротивиться объединению Qualcomm и Intel в той или иной форме.

Впервые Qualcomm выступила с предложением о покупке активов Intel ещё в сентябре, как напоминает Bloomberg. Тогда же были направлены предварительные запросы к китайским антимонопольным органам. Последние никак на них не ответили, предпочитая дождаться официальных шагов со стороны Qualcomm по подготовке соответствующей сделки. Помимо устранения некоторой политической неопределённости, ожидание результатов президентских выборов в США для Qualcomm в этой ситуации готовит и возможные преимущества в виде снижения капитализации Intel после публикации отчёта за третий квартал. Некоторые аналитики ожидают, что компания завершила период с убытками более $1 млрд.