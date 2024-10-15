Пока это всё слухи, но мало ли.

25 октября — это следующий день после запуска процессоров Intel Core Ultra 200K (Arrow Lake-S). По слухам, в этот же день AMD может анонсировать Ryzen 7 9800X3D. Эта дата ранее указывалась инсайдером HXL, а теперь её подтверждает wjm47196, известный информатор с форума Chiphell. Оба источника ожидают, что AMD представит свой 8-ядерный процессор именно в этот день.

Предполагается, что фактический запуск продаж состоится в первую неделю ноября, то есть с 1 по 3 ноября (пятница-воскресенье). Это необычное время для релиза процессора. Поэтому более вероятно, что дата ближе к предыдущим прогнозам — начало второй недели ноября (1-10 ноября). Еще один инсайдер, Хоанг Ань Фу, намекает на дату 7 ноября.

Предстоящие запуски настольных процессоров (по слухам):

Intel Core Ultra 200K: 24 октября

Анонс AMD Ryzen 7 9800X3D: 25 октября

Запуск AMD Ryzen 7 9800X3D: 7 ноября

По словам Wjm47196, частота процессора довольно высока, так что, возможно, упомянутые MSI 5,2 ГГц на все ядра — не предел. 8-ядерный Ryzen 7 9700X, который также имеет TDP 65 Вт по умолчанию, уже поставляется с максимальной частотой буста 5,5 ГГц. Так что такая частота не должна быть недостижимой для более мощной модели с ожидаемым TDP 120 Вт.

Пока неизвестно, раскроет ли AMD подробности о своих 12-ядерных (9900X3D) и 16-ядерных (9950X3D) моделях в тот же день. Почти наверняка они не выйдут одновременно с 8-ядерной версией. Остаётся надеяться, что AMD нашла способ сделать 12-ядерный процессор более привлекательным, так как в прошлом он не был оптимальным выбором, несмотря на неожиданно низкую цену.

Таким образом, обновление X3D выйдет через три месяца после моделей без X3D — это самый короткий интервал на сегодняшний день. Запуск настольных процессоров Zen5 не произвел особого впечатления на геймеров, которые были испорчены 7800X3D, который, как говорят, даже превосходит предстоящую серию Intel Core Ultra 200K по игровой производительности. 9800X3D, безусловно, есть к чему стремиться.