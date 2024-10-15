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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
DHL осталась довольна результатами испытания электрических грузовиков Tesla
Они могут преодолевать большие расстояния с грузом без подзарядки.

Представив свой электрический магистральный тягач Semi в 2017 году, компания Tesla смогла наладить мелкосерийную сборку аккумуляторных грузовиков этой модели лишь несколько лет спустя, и некоторым клиентам своих машин пришлось ждать очень долго. Тем не менее, как отмечает Electrek, получившая возможность испытать в США данные грузовики логистическая компания DHL только этим летом осталась довольна полученным опытом.

Источник изображения: Electrek

Один из грузовиков Tesla Semi смог проехать по маршрутам доставки DHL в США около 5000 км в штате Калифорния. Одна из поездок в рамках двухнедельных испытаний подразумевала транспортировку полуприцепа полной массой 34 тонны на расстояние 625 км, и его машина преодолела без необходимости подзаряжаться. Технически, Tesla Semi способен проезжать с грузом до 800 км, и DHL не видит причин сомневаться в этом.

На одну милю пути (1,6 км) грузовик Tesla расходовал около 1,75 кВт‧ч электроэнергии. Это позволяет эксплуатировать его с меньшими затратами, чем дизельный тягач аналогичной грузоподъёмности. Конечно, экономика процесса может варьироваться в зависимости от региона, но в реалиях США перевод логистического парка на электротягу обретает смысл, чем DHL и намерена заняться в будущем.

#tesla #tesla semi #электрические грузовики #dhl
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