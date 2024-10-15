А ещё Илон Маск не рассказал многое об автопилоте.

По данным South China Morning Post, состоявшаяся на прошлой неделе презентация Tesla с участием человекоподобных роботов Optimus, которые взаимодействовали с гостями предприятия, изначально должна была проводиться совсем по другому сценарию. Во-первых, демонстрировать роботов на ней никто изначально не планировал, и соответствующий пункт программы Илон Маск (Elon Musk) потребовал включить недели за три до мероприятия.

Источник изображения: Tesla, Handout

Соответственно, программное обеспечение, используемое для управления этими роботами, было отточено не в той степени, чтобы доверить ему взаимодействие с посетителями мероприятия. По этой причине многие роботы на презентации фактически управлялись операторами, находившимися на удалении. Как поясняют знакомые со спецификой подготовки мероприятия источники, самостоятельно роботы могли перемещаться на своих ногах, а вот более сложные манипуляции осуществляли операторы.

Во-вторых, Илон Маск на этой презентации должен был значительно больше внимания уделить рассказу о развитии фирменной технологии автопилота, особенно применительно к грузовикам Semi, ценовой политике Tesla в сфере реализации ПО и мобильном приложении для вызова роботизированного такси. Все эти моменты из презентации Маска были им исключены, либо просто не упоминались на мероприятии. Зато ставка на демонстрацию роботов в определённом смысле сработала, поскольку многие участники мероприятия с восторгом делились своими впечатлениями от взаимодействия с ними, включая небольшие диалоги.