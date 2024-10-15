Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
MaxSun выпустила 12 материнских плат на базе Intel Z890
Переработанный BIOS и высокая производительность имеются.

Компания MaxSun анонсировала 12 новых материнских плат серии Z890, предназначенных для процессоров Intel Core следующего поколения. Разработанные с использованием передовых технологий, эти платы открывают перед пользователями широкие возможности для игр, создания контента и решения ресурсоёмких задач.

MaxSun, как ключевой партнер Intel, представила линейку на базе чипсета Z890, которая включает четыре серии: iCraft, Terminator, eSport и Challenger. Такой подход обеспечивает гибкость выбора в соответствии с индивидуальными потребностями.

Разнообразие форм-факторов серии Z890 позволяет подобрать оптимальное решение для различных сценариев использования, будь то сборка производительной игровой системы, компактного компьютера или рабочей станции.

Полный список материнских плат серии Z890:

  • MS-iCraft Z890 Pacific
  • MS-iCraft Z890 Vertex
  • MS-iCraft Z890 Arcti
  • MS-Terminator Z890-A
  • MS-Terminator Z890-A WIFI
  • MS-Terminator Z890M WIFI
  • MS-Terminator Z890M WIFI GKD5
  • MS-iCraft Z890ITX WIFI
  • MS-eSport Z890M WIFI ICE
  • MS-eSport Z890M WIFI
  • MS-Challenger Z890M WIFI ICE
  • MS-Challenger Z890M WIFI

Флагманская серия iCraft получила ряд значительных улучшений, как в дизайне, так и в функциональности. Одной из ключевых особенностей стал 3,4-дюймовый LED-дисплей с поддержкой нескольких режимов работы. Он позволяет отображать системную информацию в реальном времени, а также выводить персонализированные экраны загрузки и настраиваемый контент через MaxSun Smart Panel.

Модель MS-iCraft Z890 Arctic, в свою очередь, выполнена в «арктической» эстетике. Она отличается уникальным титановым узором на корпусе с яркими акцентами и эффективной системой охлаждения Arctic cooling armor. Получается, эта плата является не только визуально привлекательной, но и обладает высокой производительностью.

MaxSun также представила новый графический BIOS, разработанный в соответствии с концепцией «PC to Mobile» (PTM). Этот BIOS имеет инновационный интерфейс, который упрощает навигацию и делает его более интуитивно понятным. Вдохновляясь мобильными интерфейсами, разработчики создали лаконичный дизайн с информационными блоками и интегрированными функциональными модулями, обеспечивая эффективность и удобство использования.

Серия iCraft получила ряд функций, повышающих удобство сборки: механизм быстрого отсоединения видеокарт, светодиодный индикатор отладки, кнопка CLR_CMOS, возможность прошивки BIOS без USB-накопителя и защёлкивающаяся антенна Wi-Fi.

Официальный запуск серии MaxSun Z890 состоится 26 октября в Пекине. MaxSun пригласила клиентов и партнёров со всего мира для презентации полной линейки и демонстрации её возможностей. Это событие является важной вехой для MaxSun, поскольку компания стремится укрепить свое глобальное присутствие и построить более прочные отношения с международными партнерами.

#intel #материнские платы #maxsun #intel z890
+
Написать комментарий (0)
Крепёжные рамки от LGA 1700 не подойдут к процессорам Intel Arrow Lake
MSI MEG Z890 Godlike: флагманская материнская плата за 1510 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
14
Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
28
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
157
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
21
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
3
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
8
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1
Эксклюзивы, закрытия студий и новые релизы — итоги первого года слияния Microsoft и Activision
+
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
5

Сейчас обсуждают

Terex VS
09:27
мой десктопчик на 8.1 будет и дальше душить все происки врагов из мелкомягких
Что делать пользователям Windows 10 после её "ухода на пенсию"
Terex VS
09:20
когда наши золотари импортозамещения подкуют эти Линуксы, все ++ и сдуются
Linux увеличил быстродействие Core Ultra 200V до 20% по сравнению с Windows, но не в случае с iGPU
V_i_S
09:18
Сегодня на его базе можно сделать хороший беспилотный танк.
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
Сергей Анатолич
09:17
А всё жалуются, что у людей денег нет. А что по поводу цены? Так пипл же хавает! И если PS6 будет стоить $200? Купят и за $200. Ждём резкого подорожания всего железа на PC.
Российские геймеры раскупили первую партию PlayStation 5 Pro за 130 000р по предзаказу за 10 дней
si-cat
09:15
"Улучшение звучания" любой встройки от Realtek - это как тюнинг "копейки": куча времени и пшик на выхлопе :)) "..А если и это вас не устроит и выбор падет в пользу винилового проигрывателя, возможно с...
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
Terex VS
09:13
мяли золотник до дырок.
MSI представила ограниченную серию игровой периферии для STALKER 2: Heart of Chronobyl
Эдуард Кузнецов
09:10
Тук, тук, все дома?
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Terex VS
09:07
пока этот в королях походит
HP готовит игровой ПК OMEN 35L с процессором Intel Core Ultra 9 285K Arrow Lake
si-cat
08:59
".. Он является напоминанием о том, что даже самые инновационные проекты могут оказаться жертвами политических и организационных факторов.." С чего бы ? Как с "Лирой" - проект был смелым, но очень сыр...
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
Александр
08:55
Ну если учесть как тут некоторые отзывались о 9000 серии АМД... А ведь красные процы получили больше преимуществ по сравнению с предыдущим поколением, чем синие.
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем