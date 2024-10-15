Переработанный BIOS и высокая производительность имеются.

Компания MaxSun анонсировала 12 новых материнских плат серии Z890, предназначенных для процессоров Intel Core следующего поколения. Разработанные с использованием передовых технологий, эти платы открывают перед пользователями широкие возможности для игр, создания контента и решения ресурсоёмких задач.

MaxSun, как ключевой партнер Intel, представила линейку на базе чипсета Z890, которая включает четыре серии: iCraft, Terminator, eSport и Challenger. Такой подход обеспечивает гибкость выбора в соответствии с индивидуальными потребностями.

Разнообразие форм-факторов серии Z890 позволяет подобрать оптимальное решение для различных сценариев использования, будь то сборка производительной игровой системы, компактного компьютера или рабочей станции.

Полный список материнских плат серии Z890:

MS-iCraft Z890 Pacific

MS-iCraft Z890 Vertex

MS-iCraft Z890 Arcti

MS-Terminator Z890-A

MS-Terminator Z890-A WIFI

MS-Terminator Z890M WIFI

MS-Terminator Z890M WIFI GKD5

MS-iCraft Z890ITX WIFI

MS-eSport Z890M WIFI ICE

MS-eSport Z890M WIFI

MS-Challenger Z890M WIFI ICE

MS-Challenger Z890M WIFI

Флагманская серия iCraft получила ряд значительных улучшений, как в дизайне, так и в функциональности. Одной из ключевых особенностей стал 3,4-дюймовый LED-дисплей с поддержкой нескольких режимов работы. Он позволяет отображать системную информацию в реальном времени, а также выводить персонализированные экраны загрузки и настраиваемый контент через MaxSun Smart Panel.

Модель MS-iCraft Z890 Arctic, в свою очередь, выполнена в «арктической» эстетике. Она отличается уникальным титановым узором на корпусе с яркими акцентами и эффективной системой охлаждения Arctic cooling armor. Получается, эта плата является не только визуально привлекательной, но и обладает высокой производительностью.

MaxSun также представила новый графический BIOS, разработанный в соответствии с концепцией «PC to Mobile» (PTM). Этот BIOS имеет инновационный интерфейс, который упрощает навигацию и делает его более интуитивно понятным. Вдохновляясь мобильными интерфейсами, разработчики создали лаконичный дизайн с информационными блоками и интегрированными функциональными модулями, обеспечивая эффективность и удобство использования.

Серия iCraft получила ряд функций, повышающих удобство сборки: механизм быстрого отсоединения видеокарт, светодиодный индикатор отладки, кнопка CLR_CMOS, возможность прошивки BIOS без USB-накопителя и защёлкивающаяся антенна Wi-Fi.

Официальный запуск серии MaxSun Z890 состоится 26 октября в Пекине. MaxSun пригласила клиентов и партнёров со всего мира для презентации полной линейки и демонстрации её возможностей. Это событие является важной вехой для MaxSun, поскольку компания стремится укрепить свое глобальное присутствие и построить более прочные отношения с международными партнерами.