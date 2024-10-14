ИИ «бустит» развитие «железа».

Компания AMD анонсировала Pensando Pollara 400 — полностью программируемую сетевую карту (NIC) с пропускной способностью 400 Гбит/с и поддержкой RDMA over Converged Ethernet (RoCE), предназначенную для кластерных сетей искусственного интеллекта. Этот релиз указывает на растущую потребность в специализированном «железе» для экосистемы ИИ, особенно с учётом увеличения размеров и сложности моделей.

Развитие генеративного ИИ и больших языковых моделей (LLM) выявило критические недостатки традиционных Ethernet-сетей. Передача данных в современных ИИ-моделях требует тесной параллельной обработки, высокой скорости и минимальных задержек. Стандартный Ethernet, изначально созданный для универсальных вычислений, с трудом удовлетворяет этим специфическим требованиям.

Несмотря на недостатки, Ethernet остаётся предпочтительным вариантом для организации сетевого взаимодействия в ИИ-кластерах благодаря своей повсеместной распространённости. Однако разрыв между возможностями Ethernet и потребностями ИИ-нагрузок становится всё более очевидным. AMD заявляет, что Pensando Pollara 400 способна увеличить производительность ИИ-приложений до шести раз по сравнению с традиционными Ethernet-решениями, оптимизируя передачу данных, особенно между графическими процессорами.

Pensando Pollara 400 разработана с учётом особенностей работы ИИ-алгоритмов. Она обеспечивает высокую пропускную способность по всем доступным каналам, минимизирует задержки, обладает масштабируемой производительностью и ускоряет выполнение задач. Например, интеллектуальная многоканальная маршрутизация динамически распределяет пакеты данных, предотвращая перегрузку сети. Программируемый аппаратный конвейер позволяет настраивать и оптимизировать сетевые процессы, а программируемый транспорт RDMA улучшает возможности удалённого прямого доступа к памяти. Кроме того, новинка ускоряет работу распространённых в сфере ИИ коммуникационных библиотек.

AMD выпускает Pollara 400 несмотря на то, что инициатива Ultra Ethernet (UEC) перенесла релиз спецификации версии 1.0 с третьего квартала 2024 года на первый квартал 2025. Этот новый стандарт призван масштабировать технологию Ethernet для удовлетворения требований производительности и функциональности ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). Он сохраняет максимальную совместимость с существующим Ethernet, добавляя профили, адаптированные к специфическим, пусть и схожим, нуждам ИИ и HPC.

Начало поставок образцов Pollara 400 запланировано на четвёртый квартал 2024 года, а коммерческий релиз — на первую половину 2025 года, примерно в то же время, когда ожидается выход спецификации UEC 1.0.