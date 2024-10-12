К концу десятилетия они будут работать в сотне городов КНР.

Особый административный статус Гонконга исторически не позволяет отождествлять его с так называемым «континентальным Китаем», поэтому новость South China Morning Post о намерениях Baidu начать эксплуатацию роботизированных такси в Гонконге в какой-то мере указывает о наличии у китайского разработчика автопилота некоторых экспортных амбиций.

Источник изображения: South China Morning Post

Представители Baidu пояснили изданию, что готовящаяся к анонсу версия 10.0 платформы Apollo действительно ориентирована на мировую потребительскую аудиторию. Ранее западные издания сообщили, что Baidu готовится вывести сервис роботизированных такси Apollo Go на рынки за пределы Китая. В отчёте Baidu за второй квартал отмечалось, что в указанном периоде компания совершила около 899 000 поездок с участием беспилотных такси, что на 26% больше, чем во втором квартале прошлого года. Такие такси уже курсируют в крупных городах КНР, но в большинстве случаев за рулём находится страхующий водитель. Активная экспансия роботакси в Ухане даже вызвала рост недовольства со стороны местных таксистов, которые теряют работу. К концу десятилетия Baidu рассчитывает охватить сервисом Apollo Go не менее сотни китайских городов.