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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
После презентации Cybercab акции Tesla упали в цене почти на 9%
Снизив капитализацию Tesla на $58 млрд.

Состоявшаяся в декорациях Голливуда, имитирующих городские кварталы, презентация Tesla Cybercab оставила у инвесторов смешанные чувства, как отмечают профильные ресурсы. С одной стороны, Илон Маск (Elon Musk) представил долгожданный двухместный электромобиль, способный в автоматическом режиме перевозить пассажиров, не имеющих доступа к его управлению. С другой стороны, отсутствие технических подробностей о системе управления и очередное обещание выпустить автопилот «к концу следующего года» теперь уже на дорогах Техаса и Калифорнии вызвало некоторое недовольство аудитории.

Источник изображения: Electrek

Непосредственно «роботизированное такси» Tesla и вовсе начнёт выпускать не ранее 2026 года, и никаких новых подробностей о соплатформенном недорогом электромобиле на мероприятии Tesla также обнародовано не было. Хуже всего то, как признают многие аналитики, что Tesla не поделилась данными о прогрессе в разработке полного автопилота. По косвенным неофициальным данным, человеку в среднем приходится вмешиваться в управление существующих электромобилей Tesla с работающим комплексом FSD раз в 200 км, а в городе данный интервал едва превышает 110 км.

Нашлись среди инвесторов и оптимисты, воодушевлённые мероприятием Tesla. Представители Wedbush Securities заявили, что рассчитывают на выход Model 2 в первой половине 2025 года, а в дальнейшем бизнес по выпуску Cybercab обеспечит Tesla ежегодной выручкой в размере $10 млрд. В отношении «маршрутки» Robovan сроки анонса вообще названы не были, что также усугубило пессимизм многих инвесторов. По сути, на следующий день после презентации Cybercab компания Tesla потеряла около $58 млрд своей капитализации.

#аналитика #финансы #tesla #акции #электромобили tesla #автопилот #cybercab
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