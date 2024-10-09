Это последнее обновление семейства RDNA 3 перед появлением новой линейки.

Кажется, AMD планирует выпустить новую видеокарту на базе архитектуры RDNA 3 — Radeon RX 7650 GRE, которая войдёт в серию Golden Rabbit Edition. Согласно информации от инсайдера Hoang Anh Phu, видеокарта AMD Radeon RX 7650 GRE (Golden Rabbit Edition) будет представлена на выставке CES 2025. Это, вероятно, станет последним дополнением к семейству RDNA 3 перед появлением линейки RDNA 4, запуск которой ожидается в первом квартале 2025 года.

Технические характеристики пока не раскрываются. На данный момент AMD уже выпустила два варианта видеокарт серии Radeon RX 7600: Radeon RX 7600 и Radeon RX 7600 XT. Обе модели оснащены графическим процессором Navi 33 с 32 вычислительными блоками, 2048 потоковыми процессорами, 64 ускорителями искусственного интеллекта и 128-битной шиной памяти с модулями 18 Гбит/с. Версия XT имеет 16 Гбайт памяти и работает на повышенной тактовой частоте до 2,76 ГГц, в то время как обычная версия поставляется с 8 Гбайт памяти и тактовой частотой до 2,66 ГГц. XT потребляет 190 Вт, а базовая версия — 165 Вт.

Серия RX 7600 «Navi 33» оставляет мало места для третьего обновления, но AMD, возможно, рассматривает вариант бюджетного решения. Предыдущие запуски GRE были представлены Азиатско-Тихоокеанским регионом, но в последнее время AMD расширяет географию продаж, включая США и ЕС (например, RX 7900 GRE). Ну, и не надо говорить, что линейку видеокарт GRE можно без проблем найти в продаже в РФ и РБ. Возможно, Radeon RX 7650 GRE будет использовать урезанный графический процессор Navi 32, что станет более логичным выбором, чем выпуск третьей видеокарты на базе Navi 33 с незначительными изменениями.

Учитывая, что Radeon RX 7600 и RX 7600 XT уже продаются по цене менее 300 долларов США, RX 7650 GRE, вероятно, будет находиться в аналогичном ценовом диапазоне. Это определенно необычный шаг со стороны AMD, учитывая, что компания планирует выпустить бюджетные и мейнстрим-решения на базе архитектуры RDNA 4 следующего поколения. Посмотрим, как всё сложится.