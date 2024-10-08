Если кому-то хочется чего-то поинтереснее.

Китайская компания Ling Long представила международной аудитории свой необычный продукт — складной ПК Lunar PC 2-в-1, совмещённый с клавиатурой. Внутри корпуса клавиатуры скрывается процессор AMD Ryzen 7 8840U на базе архитектуры Zen4. Как следует из названия, клавиатуру можно сложить пополам для удобства транспортировки.

Lunar PC — это полноценный компьютер, оснащённый не только процессором, но и памятью, и накопителем. В нём даже есть встроенный аккумулятор ёмкостью 59,2 Втч, что позволяет работать без подключения к сети, как на ноутбуке. Производитель позиционирует своё устройство таким образом, что Lunar PC, дескать, «стирает грань между привычными нам мини-ПК и ноутбуками» (только без экрана). Кстати, об экранах: ПК поддерживает «офлайн Wi-Fi», технологию, которая позволяет подключать внешние устройства, такие как мониторы, без проводов. Устройство поставляется с 16 или 32 Гбайт памяти LPDDR5X-6400, которую, к сожалению, нельзя обновить, так как она распаяна на плате.

По заверениям производителя, для охлаждения 15-ваттного процессора Ryzen 7 8840U достаточно одного вентилятора, расположенного на задней панели. Компания сделала ставку на тонкий и лёгкий дизайн: вес устройства составляет всего 800 г, что позволяет легко носить его с собой.

Поскольку это всё-таки клавиатура, комфорт при печати имеет первостепенное значение. Компания не предоставила подробной информации об удобстве клавиатуры, но известно, что она оснащена ножничным механизмом с ходом клавиш 1,2 мм и выполнена в цельнометаллическом корпусе.

Судя по скриншоту, Lunar PC поддерживает TDP до 50 Вт с опциями 10, 15, 30 и 35 Вт. К сожалению, нет видео, демонстрирующего уровень шума вентилятора при 100% нагрузке (это было бы интересно).

И, наконец, самое главное — цена. В течение краудфандинговой кампании данный ПК можно приобрести за $579. Устройство выглядит любопытно, но имеет ряд ограничений, и есть большой вопрос по поводу его послепродажного обслуживания.

Эта цена указана для конфигурации с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD. Если вам нужно больше памяти (32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD), то придётся заплатить $739, что значительно дороже, чем стоимость устройства на момент его выхода в Китае.