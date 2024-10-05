Их теперь разделяют $50 млрд.

Сложно сказать, будет ли когда-нибудь Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) отшучиваться по поводу того, что «трудно заработать только первые $200 млрд», но его вступление в клуб обладателей подобного состояния приблизило миллиардера к достижению следующей цели. По версии Bloomberg, на этой неделе благосостояние Цукерберга увеличилось до $206,2 млрд благодаря росту курса акций на 23% после публикации квартального отчёта. В четверг они достигли исторического максимума на отметке $582,77.

Источник изображения: Forbes

Теперь Цукерберг по своему благосостоянию обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos) на $1,1 млрд, а от богатейшего человека в мире, коим является Илон Маск (Elon Musk), его отделяют $50 млрд. Конечно, перекрыть эту разницу будет не так просто, но известный своими импульсивными и непредсказуемыми поступками Илон Маск нередко нервирует инвесторов, после чего падают в цене акции компании Tesla, которую он возглавляет, а котировки этих ценных бумаг как раз и определяют основу благосостояния Маска.