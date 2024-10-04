Это в два раза больше, чем в случае с 4-нм техпроцессом.

Тайваньские СМИ в лице Commercial Times сообщают, что освоение компанией TSMC массового производства 2-нм чипов в следующем году будет сопровождаться двукратным ростом стоимости одной кремниевой пластины относительно 4-нм техпроцесса. Цена одной стандартной пластины типоразмера 300 мм может превышать $30 000. Это не значит, однако, что 2-нм чипы окажутся вдвое дороже предшественников.

Источник изображения: TSMC

Во-первых, прямыми предшественниками 2-нм чипов являются 3-нанометровые, а они уже стоили больше 4-нм, с которыми проводится сравнение по стоимости кремниевой пластины. Во-вторых, на одной кремниевой пластины за счёт использования более тонких литографических норм можно разместить больше чипов одинаковой производительности, поэтому их удельная себестоимость не увеличится кратно. В-третьих, 2-нм кристаллы будут применяться в составе отдельных чиплетов, а потому весь процессор не будет состоять из них, часть кристаллов будет заметно дешевле.

На освоение даже 3-нм технологии, как ожидается, TSMC потратила не менее $4–5 млрд, а строительство предприятия для выпуска соответствующих чипов могло потребовать до $20 млрд. Все эти затраты надо оправдывать, а в случае с 2-нм изделиями они окажутся ещё выше. Чем тоньше техпроцесс, тем выше расходы. TSMC просто вынуждена поднимать себестоимость продукции. Если учесть, что в сегменте 2-нм чипов у неё не сразу появятся конкуренты, то она беспрепятственно сможет устанавливать цены на соответствующие услуги именно в тех диапазонах, которые ей нужны.