Они достанутся не только электрическим пикапам Cybertruck, но и роботизированному такси.

Агентство Reuters со ссылкой на закрытую для общего доступа публикацию The Information сообщило, что компания активизировала усилия по переводу технологии производства аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 на «сухой» метод изготовления катодов, и к середине следующего года она начнёт применяться для выпуска тяговых батарей электрических пикапов Cybertruck.

Источник изображения: Tesla

Позже появятся ещё три новые модификации аккумуляторов типа 4680, одна из которых будет применяться в составе представляемого 10 октября роботизированного такси Tesla. По всей видимости, две другие версии аккумуляторов типа 4680 будут предназначаться прочим транспортным средствам этой марки. Сейчас батареи текущего поколения в этом типоразмере устанавливаются на часть производимых в Техасе кроссоверов Model Y и все пикапы Cybertruck, но собираемые малыми партиями в Неваде грузовики Semi их ещё не удостоились. После перевода тяговых батарей Cybertruck на «сухие катоды» в следующем году компания намеревается наладить выпуск от 2000 до 3000 пикапов еженедельно.