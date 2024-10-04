Агентство Reuters со ссылкой на закрытую для общего доступа публикацию The Information сообщило, что компания активизировала усилия по переводу технологии производства аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 на «сухой» метод изготовления катодов, и к середине следующего года она начнёт применяться для выпуска тяговых батарей электрических пикапов Cybertruck.
Позже появятся ещё три новые модификации аккумуляторов типа 4680, одна из которых будет применяться в составе представляемого 10 октября роботизированного такси Tesla. По всей видимости, две другие версии аккумуляторов типа 4680 будут предназначаться прочим транспортным средствам этой марки. Сейчас батареи текущего поколения в этом типоразмере устанавливаются на часть производимых в Техасе кроссоверов Model Y и все пикапы Cybertruck, но собираемые малыми партиями в Неваде грузовики Semi их ещё не удостоились. После перевода тяговых батарей Cybertruck на «сухие катоды» в следующем году компания намеревается наладить выпуск от 2000 до 3000 пикапов еженедельно.