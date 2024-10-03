Также 24 октября ожидается выход материнских плат на базе чипсета Z890.

Компания Intel официально объявила о скором запуске новой линейки настольных процессоров Core Ultra 200, которые станут первыми представителями платформы с сокетом LGA-1851, приходящей на смену трёхлетнему LGA-1700.

Первые подробности о Core Ultra 200 станут известны уже 10 октября. В этот день компания проведёт публичную презентацию новинок. Запуск продаж и снятие эмбарго на обзоры запланированы на 24 октября.

Накануне официального анонса, 7 октября, Intel проведёт закрытый брифинг для прессы и инфлюенсеров с участием Роберта Хэллока и Роджера Чандлера. На нём будут раскрыты ключевые особенности новой серии процессоров.

Помимо процессоров, 24 октября ожидается релиз материнских плат на базе чипсета Z890 от различных производителей, включая ASUS. В сети уже появилось первое изображение готовящейся к выпуску платы ASUS MAXIMUS APEX. Эта high-end модель, ориентированная на оверклокеров, получит два слота DDR5 DIMM и два PCIe x16. В линейке ASUS Z890 также будут представлены платы серий ROG STRIX, TUF, ProArt и PRIME.

Даты запуска процессоров и материнских плат подтверждает известный инсайдер под ником @wnxod. Смена платформы Intel — значимое событие для рынка настольных ПК.

Ожидается, что Core Ultra 200 предложат заметный прирост производительности по сравнению с предшественниками и откроют новые возможности для геймеров и энтузиастов.