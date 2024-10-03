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Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel назначила презентацию Core Ultra 200 на 10 октября, обзоры выйдут двумя неделями позже
Также 24 октября ожидается выход материнских плат на базе чипсета Z890.

Компания Intel официально объявила о скором запуске новой линейки настольных процессоров Core Ultra 200, которые станут первыми представителями платформы с сокетом LGA-1851, приходящей на смену трёхлетнему LGA-1700.

Первые подробности о Core Ultra 200 станут известны уже 10 октября. В этот день компания проведёт публичную презентацию новинок. Запуск продаж и снятие эмбарго на обзоры запланированы на 24 октября.

Накануне официального анонса, 7 октября, Intel проведёт закрытый брифинг для прессы и инфлюенсеров с участием Роберта Хэллока и Роджера Чандлера. На нём будут раскрыты ключевые особенности новой серии процессоров.

Помимо процессоров, 24 октября ожидается релиз материнских плат на базе чипсета Z890 от различных производителей, включая ASUS. В сети уже появилось первое изображение готовящейся к выпуску платы ASUS MAXIMUS APEX. Эта high-end модель, ориентированная на оверклокеров, получит два слота DDR5 DIMM и два PCIe x16. В линейке ASUS Z890 также будут представлены платы серий ROG STRIX, TUF, ProArt и PRIME.

Даты запуска процессоров и материнских плат подтверждает известный инсайдер под ником @wnxod. Смена платформы Intel — значимое событие для рынка настольных ПК.

Ожидается, что Core Ultra 200 предложат заметный прирост производительности по сравнению с предшественниками и откроют новые возможности для геймеров и энтузиастов.

#intel #процессоры #core 200
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