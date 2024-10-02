И не только ради снижения влияния высоких пошлин.

Агентство Bloomberg сегодня в очередной раз вспомнило о наличии акционерных связей между Volkswagen и китайской компанией XPeng, которая по ряду критериев до сих пор считается стартапом. В интервью каналу Bloomberg TV вице-председатель правления и сопрезидент XPeng Брайан Гу (Brian Gu) заявил, что китайский автопроизводитель изучает ряд возможностей по локализации сборки электромобилей в Европе с целью снижения влияния недавно введённых повышенных таможенных пошлин на стоимость машин этой марки для европейских клиентов.

Источник изображения: XPeng

XPeng готов не только поручить контрактную сборку своих электромобилей имеющимся предприятиям на территории Европы, но и размышляет о строительстве собственных. Все эти планы, по словам руководителя китайской компании, пока носят предварительный характер.

В июле 2023 года Volkswagen договорилась с XPeng о покупке 4,99% акций этой китайской компании за $700 млн, а годом позже партнёры решили, что они совместно будут разрабатывать все электромобили, продаваемые на территории КНР под марками, принадлежащими автоконцерну Volkswagen. Китайский производитель хочет быть ближе к европейским покупателям и в переносном смысле, желая быстро научиться понимать их предпочтения. С точки зрения насыщения автомобиля электроникой, например, китайские клиенты отдают предпочтение развлекательным функциям, тогда как для европейцев важна навигация. XPeng хотела бы со временем занять одну из лидирующих позиций на европейском рынке, без локализации качеств самой продукции этого добиться будет сложно. В этом году машины данной марки будут предлагаться почти в 40 странах мира, включая многие европейские.

Итоги сентября позволяют говорить, что в третьем квартале XPeng поставила на рынок рекордные 46 500 машин против максимум 45 000 ожидаемых. Правда, решающую роль в этом сыграли новые недорогие электромобили Mona M03, которые были в сентябре проданы в количестве более чем 10 000 штук. Выручка компании не достигает значений, называемых аналитиками, XPeng продолжает оставаться убыточной с самого момента своего основания в 2014 году. Впрочем, подобный этап когда-то пережила и Tesla, взлёт курсовой стоимости акций которой сделал главу компании Илона Маска (Elon Musk) богатейшим человеком планеты. Технологическая помощь Volkswagen уже сейчас позволяет XPeng сокращать свои убытки. По словам представителя компании, она могла бы присмотреться и к рынку США, но в настоящий момент это мешают сделать заградительные пошлины на импорт электромобилей китайской сборки, которые были увеличены до 100%.