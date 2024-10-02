Зато за пределами страны их численность может уменьшиться на тысячи человек.

Как сообщает Bloomberg, в ближайшее время Samsung Electronics может сократить менее 10% своих сотрудников, работающих за пределами Южной Кореи. Их общая численность достигает 147 000 человек, это более половины всего штата сотрудников Samsung, но ближайший этап сокращений сосредоточится на странах Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. Сотрудники в Индии и Латинской Америке уже подвергались частичному сокращению ранее.

Источник изображения: Samsung Electronics

Непосредственно на исторической родине в Южной Корее компания никого увольнять не решилась, поскольку у руководства ещё свежи воспоминания о недавней забастовке персонала местных предприятий. В любом случае, за пределами страны компания будет стараться сохранить позиции персонала на производстве, а сокращениям в размере до 10% численности представительства Samsung в той или иной стране подвергнутся в основном «бойцы административного фронта» и специалисты по технической поддержке клиентов.