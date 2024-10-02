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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай отстаёт от Тайваня в литографии на все десять лет, как считают власти острова
Три года — это чрезмерно оптимистичная оценка.

Как сообщает прячущий от российских пользователей свои публикации сайт ExtremeTech, тайваньские чиновники готовы поспорить с утверждениями некоторых источников о наличии между островом и континентальным Китаем разрыва всего в три года по уровню развития литографических технологий. Председатель Тайваньского национального совета по науке Чэн-Вэнь Ву (Cheng-Wen Wu) убеждён, что необходимо говорить как минимум об отставании Китая на десять лет.

Источник изображения: TSMC

Уже в следующем году, как надеется чиновник, TSMC начнёт серийно выпускать 2-нм чипы, тогда как уровень технологического развития Китая он ассоциирует со способностью производить чипы 10-нм класса. При этом наличие у китайской компании SMIC возможности выпускать 7-нм чипы этот представителей властей Тайваня, по всей видимости, всерьёз не рассматривает в силу ограниченности объёмов производства. Сама TSMC выпускать 7-нм чипы начала с 2018 года, а SMIC подобной возможностью обзавелась не ранее 2022 года, и ещё год ушёл на то, чтобы наладить их поставки для нужд Huawei. Так или иначе, власти Тайваня убеждены, что от Китая в сфере литографии остров ушёл вперёд минимум на десять лет.

#китай #полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань #smic
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