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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Проблемы Intel и Samsung снизят спрос на оборудование для выпуска чипов в следующем году
Выручка поставщиков снизится до $105 млрд вместо ожидаемых $115 млрд.

Недавно руководство Intel официально призналось, что предпочитает отложить как минимум на два года строительство предприятий по выпуску чипов в Германии и их упаковке в Польше. Соответственно, компании понадобится меньше профильного оборудования. Samsung также не торопится оснащать оборудованием своё новое предприятие в штате Техас, да и у себя на родине сталкивается с пересмотром приоритетов в производственной политике. Всё это позволяет экспертам Cantor Fitzgerald предположить, что спрос на оборудование для производства чипов в следующем году окажется ниже, чем ожидалось изначально.

Источник изображения: Samsung Electronics

В денежном выражении это выльется в сокращение выручки от реализации оборудования для выпуска чипов с $115 до $105 млрд по итогам следующего года. Даже прогноз на 2026 год эксперты опустили до нижней границы диапазона между $115 и $125 млрд. Помимо «снижения аппетита» у Intel и Samsung, на снижение спроса в данном сегменте будут влиять ситуация на рынке памяти NAND и расширение санкций США против китайских производителей чипов. Представители Cantor всё же считают, что последним станет сложнее покупать необходимое для работы оборудование зарубежного происхождения.

#intel #samsung #аналитика #полупроводники #литографическое производство
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