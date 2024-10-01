А до этого им была доступна только автопарковка.

Ресурс Electrek напомнил, что со времени своего рыночного дебюта в конце прошлого года электрические пикапы Tesla Cybertruck предлагали комплекс активных ассистентов водителя FSD, но его программная активация должна была произойти в будущем, поскольку компании предстояло адаптировать свои программные разработки в этой сфере под габариты и систему управления пикапов, которые в этом отношении отличались от массовых и распространённых Tesla Model 3 или Model Y.

Источник изображения: Electrek

Пообещав открыть доступ к FSD владельцам пикапов Cybertruck в сентябре, компания Tesla номинально едва уложилась в срок, поскольку версия комплекса 12.5.5 начала распространяться вместе с обновлением 2024.32.20 только вчера, причём у ограниченного количества владельцев пикапа, участвующих в программе раннего тестирования. Прочим владельцам Cybertruck нужно запастись терпением, чтобы получить доступ к FSD. Кстати, в этом месяце прочие электромобили марки могут получить FSD версии 13, а в первом квартале комплекс будет доступен в Европе и Китае, если не возникнет препятствий со стороны местных регуляторов. Кстати, непосредственно пикап Cybertruck для эксплуатации в Европе пока не сертифицирован, так что новейшие версии FSD местным клиентам Tesla предстоит испытывать на других машинах этой марки.