В США, где располагаются её потенциальные клиенты.

Своё традиционное мероприятие Foundry Forum, которое призвано привлекать потенциальных клиентов к услугам Samsung по контрактному производству чипов, южнокорейская компания в этом году решила провести 24 октября, но исключительно в онлайн-формате. Как сообщает Business Korea, это сделано ради экономии средств, поскольку данный вид деятельности только в третьем квартале текущего года мог принести Samsung почти $385 млн убытков в сочетании с собственным бизнесом по выпуску чипов для своих нужд, не считая микросхем памяти.

Источник изображения: Samsung Electronics

Клиентов на второе поколение 3-нм техпроцесса, который Samsung освоила в текущем полугодии, пока тоже не находится, а ещё не совсем удачным получился процессор Exynos 2500, который даже может не попасть в состав флагманских смартфонов Galaxy S25, готовящихся к анонсу в первом квартале следующего года.

В июле представители Samsung Securities порекомендовали материнской компании выделить в самостоятельную структуру подразделение по выпуску чипов на контрактной основе, а затем провести IPO на американском рынке. Кроме того, Samsung следует построить больше предприятий по выпуску чипов в США, как советуют аналитики, поскольку на местном рынке у неё больше шансов обзавестись клиентами в силу политической конъюнктуры.